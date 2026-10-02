ABD, Suriye'ye yönelik savunma ticareti politikasında 46 yıl sonra köklü bir değişikliğe gitti. Washington, Suriye'yi Amerikan silah ve savunma ürünlerinin ihracatında lisansların otomatik olarak reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. 1 Ekim'de yürürlüğe giren kararla birlikte Suriye'nin silah ve savunma hizmetlerine ilişkin başvuruları artık tek tek değerlendirilebilecek.

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ABD ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Washington yönetimi, 1979'dan bu yana Suriye'ye yönelik uygulanan savunma ticareti kısıtlamalarında önemli bir değişikliğe gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) değişiklik yaparak Suriye'yi savunma ürünleri ve hizmetleri için lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. Düzenleme 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD'den Suriye için 46 yıl sonra tarihi karar! Silah ihracatında yasak kalktı

ARTIK OTOMATİK OLARAK REDDEDİLMEYECEK

Yeni düzenleme, ABD'nin Suriye'ye doğrudan silah satışı yapacağı anlamına gelmiyor.

Buna göre Suriye'nin ABD'den savunma malzemesi veya hizmeti transferine ilişkin başvuruları daha önce olduğu gibi kapsamlı ret politikası kapsamında otomatik olarak reddedilmeyecek. Her başvuru ayrı ayrı incelenecek ve lisans kararı vaka bazında verilecek.

AĞUSTOSTA KRİTİK DÖNEMEÇ

Politika değişikliğinin temeli 19 Ağustos'ta atıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'ye yönelik yeni savunma ticareti politikasını onaylayarak savunma ürünleri ve hizmetlerinin transferine ilişkin başvuruların vaka bazında değerlendirilmesine izin verdi.

Bakanlık daha sonra bu değişikliğin ITAR düzenlemelerine resmen işlenmesi için harekete geçti.

ABD yönetimi ayrıca ağustos ayında Suriye'ye silah satışı ve silah satışlarının finansmanına ilişkin kalan bazı yaptırımların uygulanmasından ulusal güvenlik gerekçesiyle feragat etmişti.

ŞARA-TRUMP DÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Esad döneminden kalan ekonomik yaptırımların gevşetilmesi yönünde adımlar atarken, Suriye'nin "teröre destek veren devletler" listesindeki statüsü de kaldırıldı. ABD yönetimi ayrıca 14 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor.

LİSTEDE 7 ÜLKE KALDI

Suriye'nin çıkarılmasıyla ABD'nin silah ihracatında kapsamlı ret politikasına tabi tuttuğu ülkelerin sayısı yediye düştü.

Listede Belarus, Çin, Küba, İran, Myanmar, Kuzey Kore ve Venezuela bulunuyor.

ABD'nin Suriye'ye yönelik ilk savunma ticareti kısıtlaması 29 Aralık 1979'da yürürlüğe girmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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