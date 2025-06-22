ABD'den zeytin dalı: İran'la doğrudan görüşmeye açığız

Orta Doğu'da tansiyonun zirveye ulaştığı bir dönemde, ABD’den dikkat çeken bir diplomasi mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’a verdiği röportajda, Washington’un İran’la doğrudan görüşmeye açık olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın ABD’nin son nükleer saldırılarına karşılık vermesi halinde “şimdiye kadarki en büyük stratejik hatayı yapmış olacağını” söyledi.

Rubio, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın elinde 9-10 nükleer bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu, ancak bu kapasitenin son saldırılarla “dağıtıldığını” iddia etti.

"BU İRAN'A KARŞI BİR SAVAŞ DEĞİL"

Rubio, Washington’un yürüttüğü askeri operasyonların doğrudan İran’a savaş açmak anlamına gelmediğini savundu:

“Bu İran’a karşı yürütülen bir savaş değil. Ancak İran cevap verirse, bu yapacakları en büyük hata olur” dedi.

"YENİ SALDIRI YOK"

Bakan ayrıca İran’a yönelik yeni bir askerî operasyonun planlanmadığını açıkladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimlere rağmen Washington’un yeni bir müdahaleye hazırlandığına dair iddiaları reddeden Rubio, "Şu anda İran’a karşı planlanmış bir askerî operasyon yok" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ KONUSUNDA SEÇENEKLERİMİZ VAR"

İran Parlamentosu, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılması yönünde oy kullanmıştı. Kararın nihai onayı ise İran’ın dini lideri Ali Hamaney başkanlığındaki Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne bırakıldı.

Yeni tehditler hakkında soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı, Tahran yönetimine sert uyarılarda bulundu. Rubio, "İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa, bu bir başka korkunç hata olur. Bunu yaparlarsa bu onlar için ekonomik bir intihar olur ve bununla başa çıkmak için seçeneklerimiz var" ifadelerini kullandı.

"İRAN VEKİLLERİ SALDIRIRSA BEDELİNİ KENDİSİ ÖDER"

Dışişleri Bakanı, İran'ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla saldırı düzenlemesi halinde doğrudan İran’ı sorumlu tutacaklarını açıkladı:

“İran’ın herhangi bir vekili bize saldırırsa, yalnızca onu değil İran'ı da doğrudan hedef alırız” ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER KABİLİYETİ PARÇALANDI"

Rubio ayrıca, “Tüm zenginleştirilmiş uranyumları tek bir noktadaydı, artık öyle değil” diyerek, ABD’nin gerçekleştirdiği “Gece Yarısı Çekici” operasyonunun İran’ın nükleer silah üretme kapasitesine ağır darbe indirdiğini ileri sürdü.

“Dünya bugün, 24 saat öncesine göre daha güvenli ve istikrarlı” diyen Rubio, operasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İRAN AY'A MI GİDİYOR?"

Rubio İran’ın uzay faaliyetlerinin sivil amaçlarla sınırlı olmadığını savundu.

Rubio, "İran’ın neden bir uzay programı var? Aya mı gidiyorlar? Hayır. Savaş başlığı takabilmek için kıtalararası balistik füze (ICBM) inşa etmeye çalışıyorlar" dedi.

"TEHDİT, YALNIZCA NÜKLEER DEĞİL"

Rubio, İran'ın sadece nükleer tesisler değil, aynı zamanda uzun menzilli füze teknolojisiyle de küresel güvenliği tehdit ettiğini savunarak şu ifadeyi kullandı: