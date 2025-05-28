Suriye'ye yaptırım defteri kapandı! Resmen duyurdular

Avrupa Konseyi, dışişleri bakanlarının onayının ardından Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye’ye yönelik ekonomik kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını öngören yasal düzenlemeleri kabul etti.

Konsey, güvenlik gerekçeleriyle uygulanan tedbirler hariç, Suriye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

SURİYE MERKEZ BANKASI DA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Yapılan açıklamada, daha önce AB’nin yaptırım listesinde bulunan 24 kuruluşun da listeden çıkarıldığı bildirildi. Bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası, enerji, iletişim, pamuk ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketler ile bazı medya ve televizyon kuruluşları da yer alıyor.

"EN DOĞRU ZAMANDA, EN DOĞRU ADIM"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar, AB’nin Suriye’nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin arzularını karşılayacak bir siyasi geçişi gerçekten desteklemesi için bu tarihi zamanda yapılması gereken en doğru şeydir. AB, son 14 yıldır Suriye halkının yanında yer aldı ve almaya da devam edecek."

ESAD REJİMİYLE BAĞLANTILI YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Konsey, buna karşın Esad rejimiyle doğrudan bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların 1 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığını da açıkladı.

Ayrıca, Mart 2025’te Suriye’nin kıyı bölgesinde yaşanan şiddet dalgası nedeniyle, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında iki kişi ve üç kuruluşa yönelik yeni tedbirler uygulamaya kondu.

AB, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini ve insan hakları ihlallerine karışanlara karşı ilave yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

SURİYE HÜKÜMETİYLE YAKINLAŞMA SİNYALİ

AB Konseyi, kararın ardından Suriye yönetimiyle ilişkilerin güçlendirilmesine hazır olduğunu, bu sürecin zararlı dış müdahalelerden arındırılmış bir ortamda, barışçıl ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Yasal düzenlemelerin kısa süre içinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması bekleniyor.