ABD'li komutandan İsrail'e Gazze eleştirisi: Hamas'a karşı başarısız oldular

ABD’nin eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General McKenzie İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları sert bir şekilde eleştirdi. İsrail'in başarılı olamadığını söyleyen ABD'li komutan, "Ne Hamas’ın siyasi yapısını ne de askeri yapısını yok edemediler." dedi. McKenzie, İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyonun dahi sonunu nasıl getireceğini bilmediğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e, yüksek perdeden eleştiri, ABD'den geldi. Bugüne kadar Tel Aviv yönetimini destekleyen ABD, İsrail'in Hamas'a karşı başarısız olduğunu söyledi.

İSRAİL HAMAS'A KARŞI BAŞARISIZ OLDU

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara yönelik eski ABD Merkez Kuvvetler (CENTOM) Komutanı Kenneth McKenzie'den dikkat çeken açıklama geldi. CBS televizyonuna konuşan ABD'li komutan, İsrail'in Filistin direnişine karşı yürüttüğü saldırıların başarısız olduğunu vurguladı.

McKenzie, "Elde edilen başarılar son derece sınırlı. Bence Gazze'ye girdiklerinde kendilerine Hamas'ın siyasi kademesini ve askeri liderliğini ortadan kaldırma hedefi koydular. Bugüne kadar her iki konuda da başarısız oldular," ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN DORĞU DÜRÜST BİR PLANI YOK

Askeri harekatın doğrusal olmadığını ve sahadaki durumun aniden değişebileceğini de sözlerine ekleyen Mackenzie Tel Aviv yönetimini doğru dürüst planı olmamasıyla eleştirdi. Mackenzie, şöyle devam etti:

"Askeri bir harekâta başladığınızda sonuca dair bir fikriniz olması gerekir, zira yaptığınız her şey bu hedefe ulaşma kabiliyetinizi azaltır ya da arttırır.

İKİ DEVLET TEKÇÖZÜM

Bunun iki devletli bir çözüm olması gerektiğini söyleyebilirim."

Mackenzie ayrıca, Gazze'deki durumun çözümünün bölgedeki Arap ülkelerinin yardımını gerektirebileceğini ve İsrail'in bölgeyi işgal etmesinin tüm sonuçlar arasında en az arzu edilen olacağını dile getirdi.