ABD'li Senatör Booker Nazi selamı mı verdi? Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD’de Demokrat Senatör Cory Booker’ın siyasi bir etkinlikte yaptığı el hareketi, Nazi selamına benzetildi. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler, Elon Musk’ın daha önce benzer bir jest nedeniyle hedef alınmasını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, “Musk’a tepki gösterildi, Booker’a neden sessizlik?” yorumlarında bulundu.

ABD'de Demokrat Senatör Cory Booker, Kaliforniya’da katıldığı bir kongrede yaptığı selam hareketi nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Booker’ın konuşmasının sonunda yaptığı jest, Nazi Almanyası döneminde kullanılan selamla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle "Nazi selamı" benzetmesine maruz kaldı.

Anaheim'de düzenlenen Kaliforniya Demokrat Parti Kongresi'nde kürsüye çıkan New Jersey Senatörü, konuşmasını tamamlarken elini kalbinin üzerine koydu ve ardından kolunu ileriye doğru uzattı.

"EĞER ELON MUSK NAZİ İSE, BOOKER DA ÖYLE"

Sosyal medyada paylaşılan yorumlardan biri şu ifadeleri içerdi:

"Eğer Elon Musk bu hareketi yaptığı için bir Nazi ise, Cory Booker da öyledir. Üzgünüm, kuralları ben koymuyorum."

Bir başka kullanıcı ise Booker’ın hareketiyle alay ederek, "Bu kelimenin tam anlamıyla Üçüncü Reich'ın tekrarı. Bunlar şimdiye kadarki en karanlık günler. Demokrasinin sonu geldi." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Elon Musk da benzer bir hareketi Ocak ayında Washington’daki bir etkinlikte yapmış ve kamuoyundan benzer tepkiler almıştı. Ancak o dönem Antisemitizmle Mücadele Birliği (ADL), Musk için şu açıklamayı yapmıştı:

"Görünüşe göre Elon Musk bir Nazi selamı değil, bir coşku anında garip bir jest yaptı."

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Musk'a destek vererek, "Elon Musk yanlış bir şekilde karalanıyor. Elon İsrail'in büyük bir dostudur." demişti.

BOOKER'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Senatör Booker’ın ofisi, kamuoyuna yansıyan bu iddialar hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Sosyal medya ise Demokrat senatöre gösterilen sessizliğin, Elon Musk’a yapılan eleştirilerle çeliştiğini savunarak "çifte standart" eleştirilerinde bulundu.