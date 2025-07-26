ABD'li uzmanlar uyardı: Türkiye’nin diplomatik zaferi savaş çıkarabilir!

Ortadoğu’da dengeler hızla değişiyor, Türkiye’nin bölgedeki artan etkisi bazı başkentleri alarma geçirdi. ABD merkezli düşünce kuruluşları ve İsrail’in güvenlik raporları, Ankara’nın diplomatik hamlelerinin “savaş senaryolarını tetikleyebileceği” uyarısında bulundu. Eurasia Review platformunda yayımlanan analizde, Türkiye’nin askeri gücü ve sınır ötesi operasyonlardaki kararlılığına dikkat çekilirken, bu yeni pozisyonun “İsrail’in stratejik çıkarlarıyla çatışabileceği” değerlendirildi.

ABD merkezli Eurasia Review platformu, Dış Politika Araştırma Enstitüsü (FPRI) tarafından yayımlanan analizde, Orta Doğu’da şekillenen yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin artan rolüne dikkat çekti.

Analizde, Türkiye'nin bu yapıdaki konumu “Türkiye için fırsat” ifadesiyle değerlendirildi ve “genişlemeci ve revizyonist” bir aktör olarak tanımlandı.

İlgili Haber Atlantic Council'dan şaşırtan rapor: Türkiye, Batı'nın yapamadığını yaptı

ABD DESTEKLİ İKİ DENGE VAR

Yazıda Türkiye'nin jeopolitik kapasitesi ve Körfez ülkelerinin ekonomik ağırlığı üzerine kurulan iki ayaklı yapının, İran’ın etkisini sınırlamayı amaçladığı belirtildi. Ancak bu yapının iç tutarlılığına dair önemli soru işaretleri bulunduğu vurgulandı. “Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak askeri gücü ve sınır ötesi operasyonlardaki istekliliğiyle öne çıkmaktadır” denilen analizde, Ankara'nın bölgesel aktör olarak konumlandığı ifade edildi.

SURİYE STRATEJİNİN ODAK NOKTASI

Eurasia Review'daki analizde, Türkiye'nin Suriye'de eski muhalif isimleri destekleyerek bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığı aktarıldı. Türkiye'nin diplomatik başarısının İsrail'i rahatsız ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinin hazırladığı son raporda, bu gelişmelerin "Türkiye ile muhtemel bir savaşa yol açabileceği" uyarısı yer aldı.

WASHİNGTON'UN ÖNCELİĞİ: MÜDAHALEYİ AZALTMAK AMA ETKİDEN VAZGEÇMEMEK

ABD'nin doğrudan askeri müdahaleyi azaltarak bölgesel ortaklarını öne çıkardığına dikkat çekilen analizde, "İki ayaklı bölgesel düzen, Washington’a stratejik etkisini sürdürürken ayak izini azaltma fırsatı sunuyor" değerlendirmesi yapıldı. Ancak bu düzenin, derin çelişkiler nedeniyle kırılgan olduğu ve ABD’nin tamamen çekilmesinin daha büyük krizleri tetikleyebileceği ifade edildi.

"TÜRKİYE, GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİNDE ANAHTAR AKTÖR

Analizin sonuç bölümünde, Türkiye’nin Orta Doğu'da hem askeri kapasitesi hem diplomatik manevra alanı ile kritik bir aktör olduğuna vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: