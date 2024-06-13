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ABD'nin Florida eyaletinde sel felaketi! Acil durum ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde Vali Ron DeSantis, bazı bölgelerde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan etti. Sokakların göle döndüğü bölgede insanlar büyük güçlük çekiyor.

DeSantis, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette şiddetli yağışın devam etmesinin beklendiğine işaret ederek "Önümüzdeki birkaç gün boyunca Güney Florida için ek şiddetli yağmur ve fırtınalar öngörülüyor ve bu da zaten etkilenmiş ve etkilenmeye devam eden bölgelerde koşulları daha da kötüleştirecek." uyarısında bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde sel felaketi! Acil durum ilan edildi - 1. Resim

"YOLLARDAN UZAK DURUN"

Selin etkisiyle bazı bölgelerde araçların durmak zorunda kaldığına dikkati çeken Vali DeSantis, "Yağış ve sel, bazı bölgelerde ana otoyollar, eyalet ve ilçe kara yolları, havalimanları, okullar da dahil olmak üzere kritik altyapıların kapasitesini etkilemiştir ve etkilemeye devam edebilir. Mümkünse yollardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

DeSantis, bu kapsamda eyalette "acil durum" ilan edildiğini ve sellerin olası etkisine karşı tedbirler alındığını kaydetti. Güney Florida'yı dün vuran şiddetli yağışlar sellere yola açarken bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirmişti. Meteoroloji yetkilileri, Florida'da yağışların birkaç gün daha devam edeceğini öngören hava tahmin raporlarını paylaşmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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