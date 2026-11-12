ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, inşaat alanının yanındaki üç katlı apartman binasının çökmesi faciaya dönüştü. Enkaz altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürebileceğini açıkladı.

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New York'un Brooklyn bölgesinde dün yerel saatle 16.00 sıralarında üç katlı bir apartman binası çöktü. Yanındaki inşaat alanına doğru yıkılan bina kısa sürede enkaz yığınına dönüşürken, çevrede büyük panik yaşandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

ABD'nin göbeğinde can pazarı! 3 katlı bina çöktü, bilanço giderek ağırlaşıyor

ACI HABERİ MAMDANİ DUYURDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faciada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralananlar arasında 3 itfaiyecinin de bulunduğunu belirten Mamdani, "8 New Yorklunun hayatını kaybetmiş olması ve aralarında 3 itfaiyecinin de bulunduğu en az 17 kişinin yaralanmış olması beni derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin göbeğinde can pazarı! 3 katlı bina çöktü, bilanço giderek ağırlaşıyor

Arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca zor ve tehlikeli koşullarda çalıştığını aktaran Mamdani, vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

ABD'nin göbeğinde can pazarı! 3 katlı bina çöktü, bilanço giderek ağırlaşıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERCE SÜREBİLİR

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito da basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1930 yılında inşa edilen ve dört daireden oluşan binadaki arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini söyledi. Enkaz altında kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini belirten Esposito, "Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Esposito, mahallede tesadüfen bulunan bir itfaiye ekibinin binanın çökmesinden yaklaşık bir dakika sonra olay yerine ulaştığını ve ilk yaralıların enkazdan çıkarılmasına yardım ettiğini kaydetti.

ABD'nin göbeğinde can pazarı! 3 katlı bina çöktü, bilanço giderek ağırlaşıyor

Bölgede 250'den fazla itfaiye ve acil durum çalışanının katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekiplerin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, vinç yardımıyla beton ve molozların kaldırıldığı görüldü. Yetkililer, binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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