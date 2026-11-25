ABD'de devlet kurumları peş peşe siber saldırıların hedefi oldu. CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ndeki güvenlik ihlalinin ortaya çıkmasından saatler sonra ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırıya uğradığını açıkladı. Amerikalıların finansal işlem verilerini ve bankaların şüpheli işlem raporlarını bünyesinde barındıran FinCEN'in bazı sistemleri devre dışı bırakıldı.

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ABD'de istihbarat teşkilatlarını sarsan siber ihlalin hemen ardından ülkenin finansal istihbarat merkezi de saldırıya uğradı. ABD merkezli teknoloji yayın organı The Verge'ün aktardığına göre, Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN) sistemlerine yetkisiz erişim sağlandı.

ABD'nin kritik kurumlarına peş peşe siber saldırı! CIA'in ardından Hazine Bakanlığı hedef alındı

BAZI SİSTEMLER DEVRE DIŞI BIRAKILDI

FinCEN, salı günü yaptığı açıklamada sistemlerinin sınırlı bir bölümüne yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber güvenlik olayını soruşturduğunu duyurdu.

Saldırının kaynağı ve kapsamı hakkında bilgi vermeyen kurum, güvenlik önlemleri kapsamında bazı sistemlerini çevrimdışı hale getirdi.

ABD'nin kritik kurumlarına peş peşe siber saldırı! CIA'in ardından Hazine Bakanlığı hedef alındı

AMERİKALILARIN FİNANSAL VERİLERİNİ ELİNDE TUTUYOR

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kritik rol oynayan FinCEN, Amerikalıların finansal işlem verilerini muhafaza ediyor ve bu bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşıyor.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI), son dönemde bazı gizli olmayan bilgilerin sızdırıldığı bir siber güvenlik ihlali tespit ettiği öne sürüldü.

Kurum ayrıca bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Banka Gizliliği Yasası kapsamında sunduğu şüpheli işlem raporlarını da bünyesinde barındırıyor.

Siber saldırıyı gerçekleştiren kişilerin söz konusu finansal verilere erişip erişmediği henüz bilinmiyor.

CIA VE İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI DA HEDEF OLDU

FinCEN'in açıklamasından saatler önce The New York Times, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin (ODNI) kullandığı açık kaynaklı bir istihbarat sisteminde güvenlik ihlali yaşandığını ortaya çıkardı.

Söz konusu ihlalde gizlilik derecesi bulunmayan bilgiler açığa çıktı. ABD Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı'nın (NGA) da olaydan etkilendiği öğrenildi.

ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken CIA ve ODNI, basından gelen açıklama taleplerine henüz cevap vermedi.

BANKALARA KRİTİK UYARI

FinCEN, bankaların şüpheli faaliyet raporlarını çevrimiçi olarak göndermeye devam edebileceğini ancak bazı hizmetlere anında erişilemeyebileceğini açıkladı.

Kurum, acil bildirimde bulunması gereken finans kuruluşlarının siber olaydan etkilenmeyen yardım hattını kullanabileceğini paylaştı.

ABD'nin kritik kurumlarında peş peşe yaşanan iki güvenlik ihlalinin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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