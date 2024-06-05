ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'de yaşam şartları her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkenin büyük bir kesiminde meydana gelen yangınlar, dondurucu soğuklar ve sellerin yanı sıra şimdi de hava kirliği New York'ta alarma geçişmesine neden oldu.
'Kaliteli yaşam' adı altında dünyanın hemen her noktasında reklam yapan ABD yönetimi, ülkesindeki hava kirliliğiyle başa çıkamıyor.
Yaşam şartlarının zorlaştığı ABD'de yangınlar ve dondurucu soğukların yanı sıra şimdi de hava kirliliği insanları korkuttu.
NEW YORK'TA HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI
New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı, metro bölgesi ve Aşağı Hudson Vadisi için hava kirliliği uyarısında bulundu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı