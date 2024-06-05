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ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de yaşam şartları her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkenin büyük bir kesiminde meydana gelen yangınlar, dondurucu soğuklar ve sellerin yanı sıra şimdi de hava kirliği New York'ta alarma geçişmesine neden oldu.

'Kaliteli yaşam' adı altında dünyanın hemen her noktasında reklam yapan ABD yönetimi, ülkesindeki hava kirliliğiyle başa çıkamıyor.

ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı - 1. Resim

Yaşam şartlarının zorlaştığı ABD'de yangınlar ve dondurucu soğukların yanı sıra şimdi de hava kirliliği insanları korkuttu.

ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı - 2. Resim

NEW YORK'TA HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı, metro bölgesi ve Aşağı Hudson Vadisi için hava kirliliği uyarısında bulundu.

ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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