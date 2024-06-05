ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Haziran 2024 08:47 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'de yaşam şartları her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkenin büyük bir kesiminde meydana gelen yangınlar, dondurucu soğuklar ve sellerin yanı sıra şimdi de hava kirliği New York'ta alarma geçişmesine neden oldu.