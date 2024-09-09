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ABD'ye karşı bir meydan okuma mı? Japon Denizi'nde Rusya ve Çin ortaklığında dev tatbikat

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;ye karşı bir meydan okuma mı? Japon Denizi&#039;nde Rusya ve Çin ortaklığında dev tatbikat
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Doğu Çin Denizi'nde 10-12 Nisan'da ABD, Güney Kore ve Japonya ortaklığında yapılan tatbikat sonrası Çin ve Rusya kanadından karşılık geldi. Çin ve Rusya, Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.

Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, Çin ve Rusya orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Çin ve Rus donanmalarının Pasifik'teki 6'ncı devriye faaliyetini yapacağı belirtilen açıklamada, Çin'in ayrıca Rusya'nın "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına da katılacağı aktarıldı.

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Açıklamada, tatbikatların ve devriye faaliyetinin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

ÇİN VE JAPONYA ARASINDAKİ GERİLİM

Bölgedeki askeri hareketliliğin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Çin ve Rusya ortak askeri tatbikat yapıyor - Son Dakika Haberleri

Öte yandan Çin'e ait araştırma gemisinin Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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