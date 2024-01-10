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    ABD'yi fırtına vurdu, 3 kişi öldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'nin doğusunu fırtına vurdu. Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı felç ederken 3 kişinin öldüğü bildirildi.

    ABD&#039;yi fırtına vurdu, 3 kişi öldü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD'nin doğusunu fırtına vurdu, en az 3 kişi hayatını kaybetti.

    Ülkenin doğusunda 630 bin haneye elektrik verilemedi. Florida'da şiddetli rüzgar nedeniyle araçlar sürüklendi, evlerde hasar meydana geldi. Florida’nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edilirken, elektrik direkleri yerlerinden söküldü. Florida genelinde 12 hortum meydana gelirken, Alabama ve Georgia eyaletlerinde evlerde hasar meydana geldi.

    ÖLÜM HABERLERİ GELİYOR

    Houston’da meydana gelen hortum sonucu 81 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Kuzey Carolina'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Georgia'nın Clayton bölgesinde ise ağacın otoyoldaki aracın üzerine düşmesi sonucu 1 motorcunun öldüğünü bildirdi.

    ABD Ulusal Hava Servisi (NWS) Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina'da şiddetli fırtınalar meydana gelebileceğini bildirerek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Washington eyaletinde 25 bin haneye elektrik verilemedi.

    Şiddetli sel uyarısının yapıldığı New Jersey’de Vali Phil Murphy, eyalet genelinde acil durum ilan ederken, bölge halkına kötü hava şartlarını ve fırtınayı hafife almamaları konusunda uyardı. New York eyaleti Valisi Kathy Hochul, fırtınanın tehlikeli olabileceği uyarısında bulunarak, şiddetli yağışın karla birlikte etkili olabileceğini ve böylece şiddetli seller yaşanabileceğini ifade etti. Nebraska ve Kansas eyaletlerinde de şiddetli hava şartları nedeniyle karayolu seyahatlerinde kesintiler meydana geldi.

    ABD BAŞKAN YARDIMCISI FIRTINAYA HAVADA YAKALANDI

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olan Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda aşırı kar ve buzlanma nedeniyle kısa süreliğine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Florida’daki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu. Ülkede dün en az bin 300 uçuş iptal edilirken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in uçağı da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kamala Harris’in sözcüsü kötü hava şartları nedeniyle Atlanta'dan hareket eden uçağın Washington DC'ye dönerken

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdFırtına
    Haberler > Dünya > ABD'yi fırtına vurdu, 3 kişi öldü
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