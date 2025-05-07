AB’nin enerji planı çöktü! Slovakya, Rus gazı ambargosunu reddetti

Avrupa Birliği’nin (AB) 2027 yılı sonuna kadar Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durdurma planı, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sert tepkisiyle sarsıldı. Bratislava’da Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Fico, AB’nin kararını "ekonomik intihar" olarak nitelendirdi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’dan gaz ithalatını 2027 yılı sonuna kadar tamamen sona erdirme planlarına sert tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Fico, "Bu basit bir ifadeyle ekonomik intihardır. Ne gaz, ne nükleer ne de petrol kalacak şekilde her şeyin sona erdirilmesi, sadece Batı dünyasıyla Rusya ve diğer ülkeler arasında yeni bir demir perde inşa etmek anlamına geliyor" dedi.

SLOVAKYA VETO ETMEYE HAZIR!

Slovakya'nın bu planı kesinlikle kabul etmeyeceğini vurgulayan Fico, AB düzeyinde bu girişimi durdurmak için çalışacaklarını belirtti.

Brüksel’in "çok tehlikeli bir oyun oynadığını" savunan Slovak lider, ülkesinin Rusya ile 2034 yılına kadar süren bir doğal gaz tedarik anlaşması olduğunu hatırlatarak, bu anlaşmanın AB'nin planlarına kurban edilemeyeceğini ifade etti.

"ZARAR GÖRÜRSEK TAZMİNAT TALEP EDECEĞİZ!"

Fico, eğer AB’nin bu planı uygulanırsa, Slovakya'nın uğrayacağı ekonomik zararlar için tazminat talep edeceklerini de sözlerine ekledi. "Bu tür bir karar, sadece gaz fiyatlarının fırlamasına yol açar, bu da Slovakya ve tüm Avrupa Birliği ekonomisi için yıkıcı olur" yorumunda bulundu.

MOSKOVA'DA ZAFER GÜNÜ'NE KATILACAK TEK AB LİDERİ!

Fico’nun, Cuma günü Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılacak tek AB lideri olması bekleniyor. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Kremlin’e uygulanan izolasyon politikasına rağmen bu kararı alan Fico'nun, Moskova ziyaretinin AB içinde nasıl yankı bulacağı merak konusu.