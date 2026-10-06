Adana doğumlu NASA astronotu uzaya gidiyor: "Hemşehrilerime el sallayacağım"

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen NASA astronotu Deniz Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini açıkladı. Burnham, uzaydan anneannesine, dedesine ve Adanalı hemşehrilerine el sallayacağını söyledi.

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Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceğini açıkladı.

ABD'nin Adana Konsolosluğunun paylaştığı videolu mesajda konuşan Burnham, ISS'de gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan "Expedition 76" için eğitim aldığını belirtti.

"ADANALI HEMŞEHRİLERİME EL SALLAYACAĞIM"

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu belirten Burnham, anneannesi ve dedesinin Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini belirterek, uzaya çıktığında anneannesine, dedesine, Adanalı hemşehrilerine ve tüm dünyaya el sallayacağını ifade etti.

Anneannesinin Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden, dedesinin ise Afyonkarahisar'dan olduğunu aktaran Burnham, Türk yemekleri yiyerek büyüdüğünü dile getirdi.

UZAY MERAKI DEDESİNDEN GELDİ

Burnham, uzaya olan ilgisinin aileden gelen bir merakla şekillendiğini belirterek, dedesinin kendi teleskoplarını yaptığını ve çocukluğunda arka bahçelerinde yıldızları ve gezegenleri izlediklerini anlattı.

Burnham, "Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek saatler geçirirdik" dedi.

TÜRKİYE'NİN UZAY ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Burnham, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan 71. ülke olduğunu hatırlatarak, NASA'nın barışçıl ve şeffaf uzay keşiflerine kendini adamış, benzer düşüncelere sahip ülkelerden oluşan ve giderek büyüyen uluslararası koalisyona Türkiye'yi dahil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

Burnham, NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığının altını çizerek, Türkiye'nin uzay başarılarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzay programını geliştirme sürecinde Türkiye'nin bu büyük başarılara katkı sağladığına, 2 astronotunu uzaya gönderdiğine ve Türkiye'nin ilk Ay görevi olacak AYAP-1'in (Ay Araştırma Projesi) geliştirilme sürecinde ilerleme kaydettiğine şahit olduk. Ayrıca Türkiye'nin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan TEKNOFEST ve Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini de gördük."

Burnham, NASA adına, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizerek, gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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