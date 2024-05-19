Adeta mavi renkte bir ateş topu! İki ülkede görülen göktaşı geceyi aydınlattı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 12:11 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 12:23 - Güncelleme:

İspanya, Portekiz, Göktaşı, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İspanya ve Portekiz semalarında dün gece büyük bir göktaşı görüldü. Mavi renkte bir ateş topunu andıran göktaşı, adeta geceyi aydınlattı.