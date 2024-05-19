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Adeta mavi renkte bir ateş topu! İki ülkede görülen göktaşı geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İspanya, Portekiz, Göktaşı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya ve Portekiz semalarında dün gece büyük bir göktaşı görüldü. Mavi renkte bir ateş topunu andıran göktaşı, adeta geceyi aydınlattı.

Güneybatı Avrupa ülkesi olan İspanya ve Portekiz'de dün gece görülen göktaşı geceyi aydınlattı.

Ülkelerin farklı kesimlerinde kaydedilen görüntüler izleyenleri oldukça etkiledi. Görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönen göktaşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.

Göktaşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı.

Adeta mavi renkte bir ateş topu! İki ülkede görülen göktaşı geceyi aydınlattı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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