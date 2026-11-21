İtalya'da 1992 yılında yargıç Paolo Borsellino'nun öldürüldüğü mafya saldırısına ilişkin soruşturmada adı geçen eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro, evinde ölü bulundu. İtalyan basını, De Gennaro'nun ilk bulgulara göre yaşamına son verdiğini duyurdu. Hakkında ev hapsi talep edilen ancak bu talep mahkemece reddedilen De Gennaro'nun ölümü geniş yankı uyandırdı.

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İtalya'da emniyet ve istihbarat teşkilatlarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Gianni De Gennaro (78) Toskana Bölgesi'ndeki evinde ölü bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan De Gennaro'nun ilk incelemeler doğrultusunda kendi silahıyla yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.

De Gennaro'nun ölümü, İtalya'nın yakın tarihindeki en önemli mafya saldırılarından birine ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme geldiği dönemde gerçekleşti.

5 POLİSİN VE ÜNLÜ YARGICIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI

De Gennaro'nun adı, 19 Temmuz 1992'de Palermo'da düzenlenen Via D'Amelio saldırısına ilişkin soruşturmada gündeme gelmişti.

Mafya tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İtalya'nın organize suçlarla mücadelesinin sembol isimlerinden yargıç Paolo Borsellino ile 5 polis memuru hayatını kaybetmişti.

Caltanissetta Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, saldırının ardından gerçekleştirilen adli incelemelerin yanlış yönlendirildiği ve bazı belgelerin gizlendiği iddiaları araştırılıyordu.

HAKKINDA EV HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, saldırının gerçekleştiği dönemde Emniyetin Mafya ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Biriminin sorumlusu olan Gianni De Gennaro hakkında ev hapsi talep edilmişti.

Ancak hâkim, savcılığın talebini reddetmiş, bunun üzerine savcılık karara itiraz etmişti.

De Gennaro hakkındaki iddialarla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyordu.

Adı mafya soruşturmasına karışmıştı: Derin devletin yüzü ölü bulundu

BAŞBAKAN MELONI'DEN TAZİYE MESAJI

Eski emniyet müdürünün ölümünün ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yazılı bir açıklama yaptı.

Meloni, De Gennaro'nun trajik ölümünden dolayı şoke olduğunu belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda De Gennaro'nun devlet hizmetindeki geçmişine dikkat çekti.

Salvini, "Gianni De Gennaro gibi devletin sadık bir hizmetkârının ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullanarak eski emniyet müdürünün medya ve yargı baskısına maruz kaldığını savundu.

RENZI: DERİN DEVLETİ TEMSİL EDEN BİR YÜZ

Muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi de De Gennaro'nun ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Partisinin etkinliğinde konuşan Renzi, "Derin devleti temsil eden bir yüz hayal etmem gerekirse, aklıma De Gennaro gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Renzi, yaşananları trajik bir kayıp olarak nitelendirerek taziye mesajı paylaştı.

ÖLDÜRÜLEN YARGICIN KARDEŞİNDEN SAVCILIĞA SUÇLAMA

1992'deki mafya saldırısında hayatını kaybeden yargıç Paolo Borsellino'nun kardeşi Salvatore Borsellino da De Gennaro'nun ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

ANSA'ya konuşan Borsellino, Caltanissetta Savcılığı'nı sorumlu tuttuğunu belirterek savcılığın intihara teşvik nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini öne sürdü.

Borsellino, söz konusu soruşturmanın Caltanissetta yerine Palermo Savcılığı'nın yetki alanında olması gerektiğini savundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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