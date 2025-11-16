Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde feci bir olay meydana geldi. Ülkenin güneydoğusunda bulunan kobalt madeninde bir köprü çöktü. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Lualaba eyaletindeki madende Cumartesi günü çöken köprü, suyla dolu bir alana düştü.

32 CESET ÇIKARILDI

Eyalet İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, 32 cesedin çıkarıldığını ve kayıp diğer madenciler için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KDC, dünya kobalt arzının yüzde 70’inden fazlasını üretiyor; kobalt, elektrikli araçlarda, birçok dizüstü bilgisayar ve cep telefonunda kullanılan bataryalar için hayati öneme sahip.

Tahminlere göre, ülkedeki devasa yasadışı kobalt madenlerinde 200 binden fazla kişi çalışıyor.

Yerel yetkililer, köprünün Kalando madeninde çöktüğünü, madenin Lualaba eyaleti başkenti Kolwezi’nin yaklaşık 42 kilometre güneydoğusunda bulunduğunu belirtti.

Mayonde, "Yoğun yağmur ve heyelan riski nedeniyle madene girişin yasak olmasına rağmen, kaçak madenciler madene zorla girdi" dedi.

Madencilerin suyla dolu hendeğin üzerinden geçmek için yapılan geçici köprüye koşmaları sonucu köprünün çöktüğünü belirtti.

Maden kooperatiflerini izleyen ve destekleyen SAEMAPE hükümet ajansının raporuna göre, Kalando madeninde askerlerin bulunması panik meydana getirmişti..

Rapor, madenin uzun süredir kaçak madenciler, madeni organize etmesi gereken kooperatif ve Çinli yatırımcıların da dahil olduğu yasal işletmeciler arasında ihtilaf konusu olduğunu belirtiyor.

Rapor, madencilerin birbirlerinin üzerine yığılması nedeniyle ölümler ve yaralanmalar yaşandığını aktardı.

