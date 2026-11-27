Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, geçtiğimiz ağustos ayında kendisini fesheden terör örgütü SDG'nin eski mensuplarından İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi'ne atadı.

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Suriye'de Şam yönetiminin aldığı yeni atama kararı gündeme geldi. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, geçmişte terör örgütü SDG bünyesinde görev yapan İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine getirdi.

Kararnameye göre söz konusu atama, meclisteki boş bağımsız üye koltuğunun doldurulması amacıyla gerçekleştirildi.

Ahmed Şara, eski SDG'li ismi Halk Meclisi üyeliğine atadı

ÜYE SAYISI 206'YA YÜKSELDİ

Bu adımla birlikte Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi. Olaya ilişkin Suriye basınında yer alan haberlerde herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Ahmed Şara, eski SDG'li ismi Halk Meclisi üyeliğine atadı

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Ahmed'in geçmişte SDG bünyesinde sözde üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor. Terör örgütü, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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