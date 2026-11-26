Merakla beklenen 2026'nın son Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından 9 maddelik bildiri yayımlandı. Terörsüz Türkiye ve Bölge hedefine ilişkin süreçlerin ele alındığı, faaliyetlerin süreceği ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin bir tespit-teyit ifadesi yer almadı.

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2026'nın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 14.40'ta başlayan toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Toplantının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair tespit-teyidin duyurulmasıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarın örgütün kuruluş yıl dönümünde PKK'lılara yönelik bir çağrı daha yapabileceği gündeme gelmişti.

Kritik MGK sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan 9 maddelik açıklamanın ilk iki maddesinde Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapıldı.

Merakla bekleniyordu: MGKdan Terörsüz Türkiye açıklaması

MGK açıklamasının ilgili kısmında "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durum değerlendirilmiş; Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

Diğer taraftan açıklamanın devamında organize suç örgütleri, Suriye-Irak, Doğu Akdeniz ve Ege, Türk dünyası ile ilişkiler, İsrail yönetiminin işgalleri, küresel savaşlar ve Libya'daki gelişmelere dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış; vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

- Komşularımız Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğimizin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, müşterek coğrafyamızda güvenli, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir.

"DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE TAVİZSİZ DURUŞ"

- Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımını muhafaza edeceği kaydedilmiş; bununla birlikte, milletimizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki tavizsiz duruşun sürdürüleceği vurgulanmıştır.

- Türk Devletleri Teşkilâtı’nın dönem başkanlığı vazifesini kardeş Azerbaycan’dan devralan Türkiye’nin; Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve iş birliğini geliştirmeye matuf çabaları daha da ileri taşıyacağı ifade edilmiştir.

DÜNYAYA FİLİSTİN ÇAĞRISI

- İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye’yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtilmiş; barışın tesisine yönelik süreçlerde inisiyatif alan tüm aktörler, yükümlülüklerine rağmen hukuk tanımazlıkta ısrar eden İsrail yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmiştir.

- Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler ve mevcut durum ele alınmış, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’in ardından Akdeniz’e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye’nin, küresel güvenlik ve istikrar bakımından elzem olan barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdindeki temaslarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

- Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda kat edilen mesafe değerlendirilmiş; Türkiye’nin, kardeş Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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