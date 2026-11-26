MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te Meclis çatısı altında DEM Partili vekillere el uzatmasıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik eşiğe daha gelindi. İmralı'da yürütülen temaslardan terör örgütü PKK'nın kendini fesih kararına, silah bırakma ve kampların boşaltılması faaliyetlerinden Meclis çalışmalarına ve çerçeve yasanın kabulüne kadar pek çok tarihi gelişmenin yaşandığı süreçte şimdi gözler bugün Beştepe'de toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda. MGK'nın silah bırakma yönündeki tespiti kamuoyuna duyurulmasıyla terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, yarın yani örgütün kuruluş yıl dönümünde bir açıklama daha yapacağı ileri sürülüyor. Ancak bu tespitin ertelenebileceği de konuşuluyor. Türkiye'nin yarım asra yaklaşan terör sorununu gündeminden çıkarmak için yürüttüğü Terörsüz Türkiye'de, iki yılı aşkın sürede nereden nereye gelindi? İşte sürecin kilometre taşları...

Kaydet a- | +A

1984 ağustosundan bu yana binlerce insanın hayatına mâl olan, ekonomik ve toplumsal açıdan ağır bedeller ödenmesine yol açan terör sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, geride kalan iki yılı aşkın zaman zarfında siyasi temasların ötesine geçerek devlet politikasına dönüştü.

Meclis çatısı altında atılan ilk adımla başlayan, zaman içerisinde devlet kurumlarının koordinasyonunda ilerleyen ve farklı toplumsal kesimlerin görüşleriyle şekillenen süreç; terör örgütünün fesih kararı, sembolik silah bırakma açıklaması ve barınma alanlarını boşaltmasına kadar uzanan bir dizi gelişmeyi beraberinde getirdi.

Gelinen noktada örgütün silahsızlanmasının güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi, sürecin hukuki boyutunun hayata geçirilmesi açısından belirleyici olacak.

2026'nın son MGK'sı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 14.00'te başlayacak olan toplantının ardından silah bırakma sürecine dair tespitin duyurulmasıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da yarın örgütün kuruluş yıl dönümünde PKK'lılara yönelik bir çağrı daha yapabileceği gündeme geldi. Tespit-teyit mekanizmasının 2027'ye kalabileceği de ileri sürülüyor.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

BİR TOKALAŞMADAN DAHA FAZLASI

Terörsüz Türkiye sürecinin kamuoyuna yansıyan ilk adımı 1 Ekim 2024'te, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında atıldı. Ancak bu adımdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2024'te Ahlat ve Malazgirt'teki konuşmalarında Türkiye'nin etrafında yaşanan gelişmelere dikkati çekerek iç cephenin tahkim edilmesinin önemini vurgulamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına yönelerek milletvekilleriyle tokalaştı.

Uzun süre konuşulan bu görüntünün yeni bir siyasi sürecin habercisi olduğu, Bahçeli'nin ilerleyen günlerde yaptığı açıklamalarla daha da belirginleşti.

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin girişimine destek vermesiyle siyasi zemini genişleyen süreç, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik açıklamalarla devam etti.

BAHÇELİ: ÖRGÜTÜ FESHETSİN

15 Ekim 2024'teki grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenen Bahçeli, terörün bittiğini ve örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı olarak ilan etmesi çağrısında bulundu.

Takvimler 22 Ekim'i gösterdiğinde Bahçeli, Türk siyasetinin gündemine uzun süre damga vuracak bir açıklama daha yaptı.

Öcalan'ın terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi şartıyla DEM Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşabileceğini belirten Bahçeli, bu şartların yerine getirilmesi halinde kamuoyunda umut hakkı olarak bilinen hukuki mekanizmanın da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

TUSAŞ SALDIRISI SÜRECİ SEKTEYE UĞRATMADI

Bahçeli'nin çağrısından bir gün sonra, 23 Ekim 2024'te Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

PKK'nın üstlendiği saldırı, henüz başlangıç aşamasındaki sürecin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Buna rağmen terörün sona erdirilmesine yönelik siyasi girişimler devam etti.

İMRALI İLE TEMASLAR BAŞLADI

26 Kasım 2024'te Bahçeli'nin DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme yapılması çağrısında bulunması üzerine DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuruya 27 Aralık'ta olumlu cevap verilmesinin ardından 28 Aralık 2024'te Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüştü.

Ertesi gün kamuoyuna açıklanan mesajda Öcalan'ın sürece katkı sunmaya hazır olduğu bildirildi.

2025: TEMASLAR HIZ KAZANDI

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren İmralı ile siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği yoğunlaştı.

2 Ocak 2025'te Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

Heyet, takip eden günlerde AK Parti, CHP ve diğer siyasi partilerle temaslarda bulunarak İmralı'daki görüşmenin içeriğine ve bundan sonraki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Edirne ve Kandıra'da cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da ziyaret edildi.

Siyasi temasların ardından 22 Ocak'ta ikinci kez İmralı'ya giden heyet, görüşmelerde gündeme gelen değerlendirmeleri Öcalan'a iletti.

29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefini yeniden vurgularken Bahçeli de örgütün tasfiyesine ilişkin beklenen çağrının gecikmeden yapılması gerektiğini ifade etti.

Şubat ayında temasların Irak'ın kuzeyine kadar genişlemesiyle DEM Parti heyeti, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin de bulunduğu bölgedeki siyasi aktörlerle görüştü.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

BEKLENEN ÇAĞRI 27 ŞUBAT'TA GELDİ

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri 27 Şubat 2025'te yaşandı.

Üçüncü İmralı ziyaretini gerçekleştiren DEM Parti heyeti, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın silah bırakmaya ve örgütün feshedilmesine ilişkin çağrısını kamuoyuna duyurdu.

Öcalan, örgütün kongresini toplayarak kendisini feshetmesini ve bütün grupların silah bırakmasını istedi.

1 Mart 2025'te terör örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyurdu.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

BEŞTEPE'DE İLK GÖRÜŞME

İmralı'dan gelen fesih çağrısının ardından Ankara'daki temaslar da yeni bir boyut kazandı. Sürecin başlangıcından itibaren siyasi iradenin en üst düzeyde ortaya konulduğu görüşmelerden biri 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı kabul etti. Böylece Meclis'teki siyasi temasların ardından İmralı heyeti ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Beştepe'deki görüşmenin ardından 21 Nisan'da dördüncü kez İmralı'ya giden heyetin gündeminde, terör örgütünün fesih kongresini toplamasına ilişkin gelişmeler yer aldı.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

Siyasi temasların en yoğun olduğu dönemde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, sürecin başlangıcından itibaren İmralı heyetinde görev alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından heyetin yürüttüğü temaslar sürdürüldü.

47 YILLIK TERÖR ÖRGÜTÜ FESİH KARARINI DUYURDU

5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde 12'nci kongresini gerçekleştiren terör örgütü, kongrede aldığı kararları 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurdu. Örgüt, teşkilat yapısını feshetme ve silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.

PKK'nın fesih kararı, sürecin o güne kadarki en önemli gelişmesi olarak kayıtlara geçti.

SÜRECİN ADRESİ MECLİS OLDU

Terör örgütünün fesih açıklamasının ardından sürecin hukuki altyapısının nasıl oluşturulacağına ilişkin çalışmalar da hız kazandı.

18 Mayıs 2025'te Devlet Bahçeli, TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmasını gündeme getirdi. Siyasi partilerin ortak bir zeminde buluşması ve ihtiyaç duyulacak hukuki düzenlemelerin millet iradesinin tecelli ettiği Meclis çatısı altında ele alınması öngörüldü.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

Mayıs ve haziran aylarında siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği devam ederken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Haziran'da siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle komisyonun teşkil edilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Ertesi gün DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelen Kurtulmuş, Meclis'te yürütülecek çalışmaların hazırlıklarını sürdürdü.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

FESİH KARARINDAN SİLAH BIRAKMAYA

Temmuz ayına gelindiğinde, örgütün fesih açıklamasının sahada karşılık bulmasına yönelik beklentiler arttı.

9 Temmuz'da Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakmasına ilişkin görüntülü mesajı yayımlandı.

11 Temmuz 2025'te ise Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki ilk somut silah bırakma faaliyeti gerçekleştirildi. Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarında düzenlenen sembolik törende terör örgütü mensubu 30 kişi silahlarını imha etti.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

Örgütün fesih kararından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen tören, silahsızlanmaya yönelik ilk adım olması bakımından önem taşırken Türkiye'nin önceliği, sembolik faaliyetlerin ötesine geçilerek örgütün elindeki silahların tamamının devre dışı bırakılması olmaya devam etti.

Törenin ertesi günü AK Parti'nin Kızılcahamam'daki toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde açılan yeni döneme vurgu yapıyordu.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU KURULDU

TBMM bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

5 Ağustos 2025'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren komisyon, siyasi partilerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin de görüşlerine başvurulan kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şehit aileleri, gaziler, Diyarbakır anneleri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri ve sendika temsilcileri Meclis'te dinlendi.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

PKK TÜRKİYE'DEKİ UNSURLARINI ÇEKTİĞİNİ AÇIKLADI

26 Ekim 2025'te terör örgütü, Türkiye sınırları içerisindeki mensuplarını Irak'ın kuzeyine çektiğini duyurdu.

Örgütün fesih açıklaması ve temmuz ayındaki sembolik silah bırakma faaliyetinin ardından gelen bu açıklamayla birlikte sahadaki tasfiye süreci yeniden gündeme taşındı. Söz konusu çekilmenin kapsamı ve silahların durumu, güvenlik kurumlarının takibinde kaldı.

DEVLETİN GÜVENLİK BİRİMLERİ MECLİS'TE

Kasım ayına gelindiğinde komisyonun çalışmaları, güvenlik bürokrasisinin sürece ilişkin değerlendirmeleri ve İmralı'ya bir Meclis heyetinin gönderilmesi meselesi üzerinde yoğunlaştı.

18 Kasım 2025'te dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyonun kapalı toplantısına katılarak milletvekillerine sunum yaptı.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

Sahadaki gelişmelerin yanı sıra terör örgütünün tasfiye süreci, Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı çalışmaların ardından komisyonun İmralı'ya heyet göndermesi gündeme geldi.

Bahçeli, aynı gün yaptığı açıklamada ihtiyaç duyulması halinde bizzat İmralı'ya gidebileceğini ifade etti.

MECLİS'TEN İMRALI'YA HEYET

21 Kasım 2025'te gerçekleştirilen komisyon toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesine ilişkin teklif 32 kabul, 3 ret ve 2 çekimser oyla kabul edildi. CHP oylamaya katılmadı.

24 Kasım'da AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyon adına İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Bu ziyaretle birlikte yaklaşık bir yıldır ağırlıklı olarak DEM Parti heyeti üzerinden yürütülen İmralı temaslarına Meclis bünyesinde oluşturulan heyet de dahil oldu.

2026: SİYASİ İRADEDEN HUKUKİ ZEMİNE

2025 yılı, terör örgütünün fesih kararı, silah bırakma faaliyetleri ve TBMM'de yürütülen görüşmelerle geride bırakılırken 2026 yılının gündeminde sürecin hukuki altyapısının oluşturulması yer aldı.

11 Şubat 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı yeniden Beştepe'de kabul etti.

Yaklaşık altı buçuk ay süren Meclis çalışmalarının ardından beklenen rapor da şubat ayında tamamlandı.

18 Şubat 2026'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21'inci toplantısında nihai raporunu 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul etti.

Çalışmaları boyunca 128 kişi ve kuruluşun görüşüne başvuran komisyonun hazırladığı raporla örgütün silahsızlandırılması ve tasfiyesinin ardından işletilebilecek hukuki mekanizmalara ilişkin öneriler ortaya konuldu.

Böylelikle terörün sona erdirilmesine yönelik siyasi iradenin kanuni düzenlemelerle desteklenmesi aşamasına geçildi.

Çerçeve yasa teklifinin ilk imzasını Bahçeli verdi.

ÇERÇEVE YASA 467 OYLA KABUL EDİLDİ

Meclis komisyonunun hazırladığı raporun kabul edilmesinin ardından gözler, kamuoyunda uzun süredir çerçeve yasa olarak anılan düzenlemeye çevrildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından itibaren yürütülen çalışmaların en önemli hukuki karşılığı olan çerçeve yasa, TBMM Genel Kurulunda 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştı.

Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin desteğini alan düzenlemeyle örgütün tasfiyesinin ardından yürütülecek adli işlemlerin ve toplumsal bütünleşmeye ilişkin çalışmaların çerçevesi belirlendi.

YASANIN UYGULANMASI İÇİN SİLAHSIZLANMA ŞARTI

Genel af niteliği taşımayan düzenlemeyle terör örgütünün fiili varlığını sona erdirmesinin ardından kanunda belirlenen şartları taşıyan kişiler hakkında işletilecek adli mekanizmalar oluşturuldu.

Ancak söz konusu mekanizmaların devreye alınabilmesi, silahsızlanma ve tespiti ön şart olarak belirlendi.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

IRAK'IN KUZEYİNDE TASFİYE SÜRECİ HIZLANDI

8 Ekim 2026'da Metina'daki dört barınma alanını boşaltan terör örgütü PKK/KCK, 18 Kasım'da Hakurk'taki 14 barınma alanını daha terk etti.

Güvenlik kaynaklarının 23 Kasım'da doğruladığı gelişmelerle birlikte 8 Ekim'den itibaren boşaltılan barınma alanlarının sayısı 18'e ulaştı.

İKİ AYI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN YENİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

Terörsüz Türkiye sürecinde hem sahadaki hem de hukuki gelişmelerin yeniden hız kazandığı kasım ayında DEM Parti İmralı Heyeti, iki ayı aşkın sürenin ardından Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

22 Kasım'da İmralı'ya giden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, görüşmeye ilişkin açıklamasını ertesi gün yaptı.

Heyetin açıklamasında Öcalan'ın cezaevi bünyesinde yeni inşa edilen bölüme geçtiği belirtilirken çerçeve yasa kapsamındaki mekanizmaların işletilmesine ilişkin talepler de kamuoyuna yansıdı.

Gözler MGKda: Terörsüz Türkiyede iki yılda nereden nereye gelindi?

İZLEME KOMİSYONU 19 ÜYEDEN OLUŞACAK

Sürecin yasama boyutunda yaşanan son gelişmelerden biri de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 25 Kasım'da yaptığı açıklamalar oldu.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını belirterek Meclis'te grubu bulunan yedi siyasi partiye üye bildirmeleri için hafta içerisinde yazı gönderileceğini açıkladı. Yeni Parti ve İYİ Parti, komisyona üye vermeyeceğini açıkladı, ancak TBMM Başkanlığı tarafından resmi davet yazısı partilere iletildi.

BAKMADAN GEÇME POLİTİKA İzleme komisyonu krizi büyüyor: Eski dostlar düşman oldu

ŞİMDİ GÖZLER MGK'NIN VERECEĞİ KARARDA

Meclis'teki bir tokalaşmayla başlayan, İmralı görüşmeleriyle devam eden, örgütün fesih açıklaması ve silah bırakma faaliyetleriyle sahaya yansıyan, ardından TBMM'de yürütülen çalışmalarla hukuki bir zemine kavuşan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktada gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek yılın son MGK toplantısında, terör örgütünün tasfiyesine ilişkin güvenlik kurumlarının hazırladığı değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.

Çerçeve yasada öngörülen adli mekanizmaların devreye alınabilmesi için gerekli olan tespit ve teyit kararının yılın son MGK toplantısından çıkıp çıkmayacağı sürecin şu anki en kritik noktası.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala