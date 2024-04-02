İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Aidiyeti bilinmiyor... Savaş uçakları bir kez daha İran'ı vurdu

Aidiyeti bilinmiyor... Savaş uçakları bir kez daha İran'ı vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aidiyeti bilinmiyor... Savaş uçakları bir kez daha İran&#039;ı vurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail savaş uçakları, Şam'da İran Büyükelçilik binasını vurmasının ardından Suriye'de İran destekli gruplara bir hava saldırısı daha gerçekleştirildi. Aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Dera'daki İran destekli grupları vurdu.

İsrail savaş uçakları tarafından Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonucu üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi ölmüştü. Saldırının üzerinden saatler geçmeden Suriye'de İran destekli gruplara bir saldırı daha gerçekleştirildiği öğrenildi.

Aidiyeti henüz bilinmeyen savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Dera'daki İran destekli grupları vurdu. 

İRAN DESTEKLİ GRUPLARA AİT KARARGAH VURULDU

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dera’nın batısındaki Mariye köyünde, Beşşar Esedd rejimi saflarındaki İran destekli gruplara saldırı düzenledi. Saldırıda İran destekli gruplara ait bir karargah hedef alındı.

SALDIRIYI İSRAİL Mİ YAPTI?

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları ise, Dera ilinin Mariye köyü yakınlarındaki saldırıları, İsrail’e ait savaş uçaklarının düzenlediğini iddia etti. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Kim Jong-un yeni hipersonik füzesini mi test etti? - DünyaKuzey Kore balistik füze fırlattıTahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi - DünyaTahran'da İsrail protestosuFilistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmak istiyor - DünyaFilistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmak istiyor"Kur'an'ı Kerim'e saldıran Salwan Momika, Norveç'te ölü bulundu" iddiası - Dünya"Salwan Momika, Norveç'te ölü bulundu" iddiasıJaponya 5,9'luk depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok - DünyaJaponya'da 5,9 büyüklüğünde depremGazze için çevrimiçi katliam zirvesi! ABD ve İsrail Refah'a saldırıyı görüştü - DünyaGazze için çevrimiçi katliam zirvesi!ABD'de FBI binasına araçlı saldırı - DünyaABD'de FBI binasına araçlı saldırıABD Başkanı Trump: “İsrail savaşı bitirmek zorunda” - DünyaABD Başkanı Trump: “İsrail savaşı bitirmek zorunda”İsrail'den Hamas'ı susturma çabası! "Al Jazeera" yasasına onay verdi - Dünyaİsrail'den Hamas'ı susturma çabası!Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masada - DünyaDışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masada
Sonraki Haber Yükleniyor...