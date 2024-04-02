Aidiyeti bilinmiyor... Savaş uçakları bir kez daha İran'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, Şam'da İran Büyükelçilik binasını vurmasının ardından Suriye'de İran destekli gruplara bir hava saldırısı daha gerçekleştirildi. Aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Dera'daki İran destekli grupları vurdu.

İsrail savaş uçakları tarafından Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonucu üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi ölmüştü. Saldırının üzerinden saatler geçmeden Suriye'de İran destekli gruplara bir saldırı daha gerçekleştirildiği öğrenildi.

Aidiyeti henüz bilinmeyen savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Dera'daki İran destekli grupları vurdu.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARA AİT KARARGAH VURULDU

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dera’nın batısındaki Mariye köyünde, Beşşar Esedd rejimi saflarındaki İran destekli gruplara saldırı düzenledi. Saldırıda İran destekli gruplara ait bir karargah hedef alındı.

SALDIRIYI İSRAİL Mİ YAPTI?

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları ise, Dera ilinin Mariye köyü yakınlarındaki saldırıları, İsrail’e ait savaş uçaklarının düzenlediğini iddia etti. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.