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    • Haberler > Dünya > Aile katliamı! İran'da 30 yaşındaki genç, 12 akrabasını öldürdü

    Aile katliamı! İran'da 30 yaşındaki genç, 12 akrabasını öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Aile katliamı! İran&#039;da 30 yaşındaki genç, 12 akrabasını öldürdü
    İran, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İran'ın Kerman eyaletinde 30 yaşındaki bir genç, akrabalarından 12 kişiyi silahla öldürdü.

    İran'ın güneyinde yer alan Kerman eyaletinde aile faciası yaşandı. 30 yaşındaki genç, yaşanan aile içi sorunlar nedeniyle babası, kardeşi ve eşinin kardeşi de dahil 12 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

    12 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

    Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, “Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

    SALDIRGAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

    Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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