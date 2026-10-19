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İtalyan prensesten dikkat çeken karar! Tarihi sarayın masraflarını karşılamak için bakın ne yaptı

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İtalyan prensesten dikkat çeken karar! Tarihi sarayın masraflarını karşılamak için bakın ne yaptı
Başlık ResmiAileden kalan sarayı kazanç kapısına çevirdi! Gecelik kiralıyor: Prensesin istediği ücret belli oldu

İtalyan prenses Giacinta Ruspoli, ailesinden miras kalan sarayı turistlere açtı. Ruspoli, tarihi binanın bakım ve restorasyon masraflarını karşılamak için, saraydaki dört daireyi geceliği yaklaşık 470 dolardan (yaklaşık 23 bin TL) başlayan fiyatlarla kiraya veriyor. Sarayda konaklayan misafirler, tarihi atmosferi deneyimlemenin yanı sıra kahvaltı ve uşak hizmeti de alabiliyor.

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İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan prenses Giacinta Ruspoli ve annesi Maria Pia, ailelerinden kalan tarihi sarayı konaklama hizmetine açtı. Prenses ve annesinin, elde ettikleri gelirle binanın bakım ve restorasyon çalışmalarını yaptıracağı belirtildi.

GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Roma'nın merkezinde bulunan 16. yüzyıldan kalma sarayda dört ayrı daire yer alıyor. Her biri 93 metrekareden büyük olan dairelerin gecelik konaklama ücretleri yaklaşık 470 dolardan (yaklaşık 23 bin TL) başlıyor. Kahvaltı ve uşak hizmetinin fiyata dahil olduğu konaklama seçeneğinde, ek ücret karşılığında özel aşçı, kişiye özel yemek menüsü ve güzellik bakımları da sunuluyor.

Kaynak: Ukr Media News
Başlık ResmiKaynak: Ukr Media News


Misafirlere sunulan imkanlar, Roma'daki sarayla da sınırlı kalmıyor. Tarihi sarayda konaklayanlar, başkentin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki bir köyde bulunan Castello Ruspoli'ye de giriş bileti alabiliyor. Ailenin eski av köşkü olan yapı, yakın zamanda 10 süitli bir butik otele dönüştürüldü.

Kaynak: Instagram
Başlık ResmiKaynak: Instagram

“ZAMAN DEĞİŞTİ”

Prenses Giacinta Ruspoli, ailelerinin bu tarihi mülkleri koruma sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, amaçlarının sahip oldukları güzellikleri daha fazla insanla paylaşmak olduğunu söyledi. Ruspoli, “Kendimizi bu mülklerin sadece koruyucuları olarak görüyoruz. Zaman değişti. Ailem, bize bahşedilen tüm bu güzelliği herkesle paylaşmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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