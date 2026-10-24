Dünyanın en büyük konaklama platformlarından Airbnb, ev sahiplerinin misafirlerden talep edebileceği temizlik işlerine sınırlama getirdi. Yeni düzenlemeyle konuklardan yatak çarşaflarını çıkarmaları, bulaşık yıkamaları ve çöpü mülk dışına taşımaları gibi işlerin yapılması genel olarak istenemeyecek. Kurallar, 20 Kasım'dan itibaren yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Popüler konaklama platformu Airbnb, mülk sahiplerinin konuklardan talep edebileceği temizlik ve ev işi kurallarını kökten değiştirdi. Şirket, yüksek temizlik ücretleri ödemelerine rağmen konuklara yüklenen ağır ev işi listelerini sınırlayan yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

Yeni kılavuz ilkeler doğrultusunda ev sahipleri yalnızca yedi standart ev kuralı belirleyebilecek. Bunun yanı sıra makul taleplerde bulunulabilecek ancak konuklara normal şartlarda temizlik görevlilerinin yapması gereken işler yüklenemeyecek.

Airbnb'den şaşırtan karar! Misafirlere temizlik yaptırmak yasaklanıyor

YATAK TOPLATMA VE BULAŞIK YIKATMA DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeye göre ev sahipleri, konuklardan önemli ölçüde zaman ve çaba gerektiren temizlik işlerini yapmalarını genel olarak isteyemeyecek.

Söz konusu kapsamda yatak çarşaflarının çıkarılması, bulaşıkların yıkanıp yerleştirilmesi ve çöplerin konaklanan mülkün dışına taşınması gibi görevler de yer alıyor.

Airbnb, bu işlerin normal şartlarda temizlik görevlileri tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

20 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni kurallar, 20 Kasım 2026 ve sonrasında yapılan tüm rezervasyonlara uygulanacak.

Güncellenen sistemde ev sahipleri yedi standart ev kuralı belirleyebilecek. Bunların dışında yalnızca makul ek taleplerde bulunabilecek.

Konaklama kuralları, rezervasyon öncesinde misafirlere daha görünür biçimde sunulacak ve rezervasyon hatırlatmalarında da yer alacak.

AIRBNB'DEN AÇIKLAMA: "KURALLAR KÜLFETLİ HALE GELDİ"

Airbnb, BBC'ye yaptığı açıklamada kullanıcıların mevcut kurallardan şikâyetçi olduğunu kabul etti.

Şirket, "Ev kuralları, konukların beklentileri anlamasına yardımcı olur; ancak topluluğumuzdan bu kuralların kafa karıştırıcı, külfetli ve yönetilmesi zor olabildiğine dair geri bildirimler aldık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, taleplerin makul ve öngörülebilir olmasını sağlayacak yeni bir politika geliştirildiğine dikkat çekildi.

EV SAHİPLERİ PARA CEZASI UYGULAYAMAYACAK

Yeni politikaya göre ev sahipleri, kendi belirledikleri kurallara dayanarak konuklara para cezası uygulayamayacak.

Airbnb politikalarına aykırı talepler tespit edildiğinde ise bunlar işaretlenecek. Ev sahipleri, yapılan değerlendirmeye itiraz edebilecek.

Şirket, yerel kuraklık nedeniyle su kullanımının sınırlandırılması gibi özel koşullarda bazı istisnalara izin verilebileceğini de açıkladı.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALAR BÜYÜMÜŞTÜ

Airbnb'nin temizlik kuralları, özellikle konaklama ücretine ek olarak temizlik bedeli ödeyen misafirlerin tepkisini çekiyordu.

ABD'nin Georgia eyaletinde kiralık ev işleten Cassie ve Jon adlı çiftin, misafirler ayrıldıktan sonra evleri ayrıntılı biçimde kontrol ettikleri TikTok videoları da tartışma oluşturmuştu.

Videolardan birinde, televizyon kumandasının yerinde bırakılmaması ev kurallarına saygısızlık olarak değerlendirilmişti.

Sert kuralları nedeniyle eleştirilen çift, videolarının yanlış yorumlandığını savunmuştu.

Airbnb'nin yeni düzenlemesiyle birlikte konaklama sonrasında misafirlerden beklenen temizlik işlerinin sınırları daha açık biçimde belirlenecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala