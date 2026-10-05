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Dünya

Akıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVM'de kullanılamayacak

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Akıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVM'de kullanılamayacak
Başlık ResmiAkıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVMde kullanılamayacak

Norveç, son yıllarda kullanımı hızla yayılan akıllı gözlüklere karşı harekete geçti. İnsanların bilgileri dışında görüntülerinin kaydedilebilmesine ilişkin gizlilik endişeleri üzerine hükümet, akıllı gözlük kullanımının bazı kamusal alanlarda geçici olarak yasaklanmasını istedi.

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Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla büyüyen gizlilik tartışması Norveç'i harekete geçirdi.

Hükümet, insanların haberi olmadan görüntülerinin kaydedilmesini önlemek amacıyla park, plaj, AVM, okul ve sağlık tesisleri gibi alanlarda akıllı gözlük kullanımını geçici olarak yasaklamaya hazırlanıyor.

Akıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVMde kullanılamayacak
Başlık ResmiAkıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVMde kullanılamayacak

PARKTAN AVM'YE UZANAN YASAK

Norveç hükümetinin pazartesi günü açıkladığı plana göre, kameralı akıllı gözlüklerin belirli kamusal alanlarda kullanılmasına geçici kısıtlama getirilecek.

Yasağın parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri, okullar, gündüz bakım merkezleri, sağlık tesisleri, spor salonları ve halka açık etkinliklerde uygulanması planlanıyor.

Azınlık hükümetini yöneten İşçi Partisinin düzenlemeyi hayata geçirebilmesi için parlamentodaki diğer partilerin desteğini alması gerekli.

Hükümet, kalıcı kuralların belirlenmesi amacıyla bir uzman grubunu görevlendirirken, geçici düzenlemeye ilişkin yasa tasarısını "en kısa sürede" parlamentoya sunacak.

Akıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVMde kullanılamayacak
Başlık ResmiAkıllı gözlüklere yasak geliyor! Parkta, plajda, AVMde kullanılamayacak

"BÖYLE BİR TOPLUM İSTEMİYORUZ"

Dijital İşler ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen, düzenlemenin gerekçesini insanların bilgileri dışında görüntülenmesi üzerinden açıkladı:

"İnsanların, gözetim altında olmaya alışık olmadıkları yerlerde ve durumlarda, bilgileri dışında kaydedilmekten, fotoğraflarının veya videolarının çekilmesinden endişe duyduğu bir toplum istemiyoruz."
Hükümet, düzenlemenin akıllı gözlüklerin tamamını kapsayan genel bir yasak anlamına gelmediğini de açıkladı.

AVRUPA'DA AKILLI GÖZLÜK ENDİŞESİ

Meta tarafından Ray-Ban ve Oakley markaları altında pazarlanan akıllı gözlükler de tartışmaların odağında bulunuyor.

Fransa'daki çocuk refahı kuruluşu e-Enfance, geçen ay kadınların rızaları dışında görüntülerinin kaydedildiğine ilişkin yaklaşık 20 ihbar aldığını açıkladı. Vakaların çoğunda Meta'nın akıllı gözlükleri kullanılmıştı.

Kaydedilen bazı görüntülerin daha sonra sosyal medyada paylaşılması ve alaycı veya nefret içerikli mesajlara konu olması üzerine Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

OSLO OKULLARDA YASAKLADI

Norveç'in başkenti Oslo'da kameralı gözlüklerin okullarda kullanılması daha önce yasaklandı. Avrupa Birliği ve İngiltere'de de akıllı gözlüklere ilişkin daha sıkı kurallar getirilmesi yönündeki çağrılar artıyor.

Meta ise akıllı gözlüklerde kayıt yapıldığını çevredeki kişilere göstermek amacıyla LED ışık bulunduğunu, fotoğraf veya video kaydı sırasında ışığın yanıp söndüğünü ve kamera devre dışı bırakılmadan bu ışığın kapatılamadığını ifade etti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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