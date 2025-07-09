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Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de barış için bir araya gelecek!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi&#039;de barış için bir araya gelecek!
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, iki ülke arasındaki barış süreci kapsamında 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ikili görüşme yapacağını açıkladı.

Baghdasaryan, yaptığı açıklamada "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreci çerçevesinde 10 Temmuz'da Abu Dabi'de Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek" bilgisini paylaştı.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Nazeli Baghdasaryan, Başbakan Paşinyan'ın 9 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacağını da duyurdu. Ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN YENİ ADIM

Paşinyan ile Aliyev'in Abu Dabi'deki görüşmesinin, iki ülke arasındaki kalıcı barış arayışlarına ivme kazandırması hedefleniyor. Taraflar, son dönemde Avrupa Birliği ve Rusya'nın ara buluculuğunda da müzakere masasına oturmuş, ancak birçok konuda anlaşmazlıklar sürmüştü.

Ayrıca daha önce Middle East Eye 3 Temmuz'da yayımladığı bir haberde Aliyev ve Paşinyan'ın Temmuz ayı sonunda Dubai'de bir araya gelerek bir barış anlaşması üzerinde görüşmeyi planladığını bildirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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