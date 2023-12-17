Alman albay, Ukrayna hakkındaki gizli verileri Rus istihbaratına sattı

17 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:14

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Bild

52 yaşındaki Bundeswehr Albayı Carsten L. geçtiğimiz yıl tutuklandı ve gizli bilgileri bir Rus istihbarat teşkilatına sızdırdığı için vatana ihanetle suçlanıyor. Eski bir Bundeswehr askeri olan elmas ticareti yapan Arthur E. ise bu yılın başlarında tutuklandı.

Berlin Yüksek Mahkemesi Altıncı Senatosu'ndaki ilk duruşmada savcılar, Carsten L.'yi Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) karargâhındaki bilgisayarından gizli belgeler basmak ve bu hassas bilgileri Ruslarla paylaşmakla suçlayan iddianameyi okumaya başladı.

Arthur E., kuryelik yapmak ve bu materyali Rusya'daki istihbarat görevlilerine iletmekle suçlanıyordu. Gizli bilgilerin sağlanması karşılığında 2022 yılında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yaklaşık 800 bin Euro aldıkları iddia ediliyor.

TOPLAMDA 800 BİN EURO PARA ALDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Davanın en azından yaza kadar sürmesi bekleniyor ve bu süre zarfında 51 duruşma yapılması planlanıyor. Alman BILD gazetesinin haberine göre davada 40 cilt belge yer alıyor.

Soruşturmaya göre, sanıklar Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli istihbarat verilerini FSB'ye satarak bunun karşılığında toplamda 800 bin Euro'nun üzerinde para aldı.

Bu soruşturmanın, BND içinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihindeki en ciddi vatana ihanet vakalarından biri olarak kabul edildiği ve hasarın boyutunun ölçülemeyecek kadar büyük olduğu aktarılıyor.

Carsten L., 21 Aralık 2022'de Berlin'de tutuklanmıştı. BND onu tutuklamadan önce bir hafta boyunca peşindeydi ve gereken bilgilerin "dost bir devletin istihbarat servisleri"nden geldiği söyleniyor.

Der Spiegel'in haberine göre Carsten L., başlangıçta Rus paralı asker grubu Wagner'in kapalı sohbetine erişim sağladı, ekran görüntüleri aldı ve bunları FSB'ye teslim etti. Daha sonra BND'deki sohbetlerden 73 sayfalık ekran görüntüsü kaydetti. Arthur E. ise bu ekran kayıtlarını Moskova'ya götürerek karşılığında para aldı.

Duruşmada Carsten L. konuşmayı reddetti. Üstelik Almanya devletinden aylık 7 bin 613 Euro maaş almaya devam ettiği ileri sürülüyor.