ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine yeni bir lider seçilmesi çağrısı Almanya'yı ayağa kaldırdı. Almanya Eğitim Bakanı Karin Prien, Trump'ın Rusya ile dizel yakıt anlaşmasının ardından yaptığı açıklamaları hedef alarak "Birkaç litre mazot için. Ne büyük bir ahlaki iflas" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmamakla suçlayarak "Ukrayna'nın yeni bir lider seçmesini öneriyorum" demişti.

"BİRKAÇ LİTRE MAZOT İÇİN! NE BÜYÜK BİR AHLAKİ İFLAS"

Almanya Eğitim Bakanı Karin Prien, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın açıklamalarını eleştirdi.

Prien, "Birkaç litre mazot için. Ne büyük bir ahlaki iflas" ifadelerini kullandı.

Alman bakandan Trump'a ağır suçlama: Ahlaki iflas eşiğinde

ALMANYA RUS DİZELİNE KAPIYI KAPATTI

Diğer yandan Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya ile yapılan anlaşmaya rağmen Almanya'ya Rus dizeli tedarik edilmeyeceğini söyledi.

Berlin yönetiminin Moskova'ya yönelik yaptırımlardan geri adım atmayacağını vurgulayan Kornelius, "Alman hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının arkasındadır ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte yeni yaptırımlar üzerinde çalışmaktadır" yorumunda bulundu.

RUSYA DİZEL İHRACAT YASAĞINI KISMEN KALDIRDI

Rus hükümeti, ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Ddizel ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine imkan sağlandığı kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini öne sürerek, "Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza imkan tanıyor." ifadesini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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