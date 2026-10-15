Alman milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü seli! "Türkiye ile ortaklığımızı engelliyorlar"

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Maximilian Krah, Clash Report'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisi ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ndeki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Almanya Federal Meclisi'nin AfD'li milletvekili Maximilian Krah, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaretle Rum ve Yunan basınında gündem olmuştu.

Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle KKTC'ye giden ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşen Krah, Batılı çevrelerin Kıbrıs'taki "gerçekleri görmekten ve konuşmaktan kaçındığını" söylemişti.

Alman milletvekili bu kez Clash Report'tan Kamer Kurunç'a verdiği özel röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisi ve Türkiye'nin Avrupa'daki stratejik konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"ERDOĞAN TARİHE GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya'da da büyük değişimlere öncülük ettiğini söyleyen Krah, Türk tarihine ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk tarihindeki tarihi misyonu sentezdir. Osmanlı mirası ile Türkiye Cumhuriyeti'ni birleştirmek, modern Türkiye'yi kendi kökleri ve mirasıyla buluşturmaktır. Erdoğan kesinlikle Türkiye'nin tarih kitaplarında yerini aldı."

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ: ALMANYA'DAN DAHA HIZLIYDINIZ

Türkiye'nin son yıllarda askeri ve teknolojik alanlarda kaydettiği ilerlemeye değinen Krah, Türk savunma sanayisinin Almanya'nın önüne geçtiğini açıkladı.

Krah, "Erdoğan, Türkiye'yi askeri güce, ekonomik güce ve şimdi de savunma sanayisi sayesinde endüstriyel güce kavuşturdu. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'nın güneydoğusunun şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kesinlikle harika bir lider ve harika bir politikacı" dedi.

Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisi iş birliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Krah, özellikle savaş uçakları ve insansız hava araçlarına işaret etti.

Türk savunma sanayisi Alman savunma sanayisinden daha hızlıydı. Siz halihazırda insansız hava araçlarına sahiptiniz, biz ise hâlâ tank üretiyorduk.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR."

Alman milletvekili, Fransa ile yürütülen altıncı nesil savaş uçağı iş birliğinin başarısız olduğunu savunarak Türkiye ile yeni ortaklıklar kurulmasını istedi:

"Biz NATO ortaklarıyız. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve öncesinden beri ortaklığımız var. İki ülkenin savunma sanayileri arasındaki iş birliği mantıklıdır. Özellikle Fransa ile altıncı nesil savaş uçakları konusundaki iş birliğimiz artık başarısızlığa uğradığına göre kesinlikle bu alana girmeliyiz. Askeri ve savunma iş birliğimizi artırmalıyız."

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Krah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki tecrübesine de değindi.

"Türkiye şu anda NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. PKK teröristlerine karşı ve Suriye'de yürüttüğünüz operasyonlar nedeniyle deneyimlisiniz. Öğrenecek çok şey var."

Alman milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü seli! "Türkiye ile ortaklığımızı engelliyorlar"

YUNANİSTAN'I SUÇLADI "STRATEJİK ORTAKLIĞI ENGELLİYORLAR"

Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin savunma teknolojileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Krah, Avrupa Birliği'nin mevcut karar alma mekanizmasını eleştirdi:

"Alman-Türk ittifakının derinleştirilmesinin mantıklı olmadığı neredeyse hiçbir alan yok. Askeri savunma teknolojisinde, dış politikada, gümrükte, Orta Asya pazarlarında ve daha pek çok alanda iş birliği mantıklıdır."

Alman milletvekili, Yunanistan'ın veto yetkisini Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkileri engellemek için kullandığına da değindi:

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki eski husumet nedeniyle AB bizi bundan alıkoyuyor. Bütün bu kararların alınması için herkesin aynı fikirde olması gerekiyor. Yunan vetosu devreye giriyor ve bunları durdurabiliyor. AB bizi stratejik bir projeden alıkoyuyor."

"KIBRIS'IN AB'YE ALINMASI HATAYDI"

Kıbrıs meselesine ilişkin soruları da cevaplayan Krah, 2004 yılında Kıbrıslı Türklerin Annan Planı'na "evet", Rumların ise "hayır" oyu vermesine rağmen Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini hatırlattı.

Alman milletvekili, "Herkes bunun bir hata olduğunu biliyor. Almanya'da konuyu bilen diğer partilerden yetkililerle konuştuğumda onlar da bunun hata olduğunu söylüyor" dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki haklı gerekçelerini uluslararası kamuoyunda daha fazla dile getirmesi gerektiğini savunan Krah, "Türk tarafının lehine o kadar çok argüman var ki ama ben bunları hiç duymuyorum" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN ALMANYA'YA ŞANTAJ YAPTI"

Krah, Güney Kıbrıs'ın AB üyeliği sürecinde Yunanistan'ın Almanya'ya baskı yaptığını ileri sürdü:

Yunanistan bizi şantajla köşeye sıkıştırdı. Kıbrıs'ı kabul etmemiz halinde Güneydoğu Avrupa'daki AB genişlemesini kabul edeceklerini söylediler. Alman diplomasisi ne yazık ki zayıftı. Yunanistan'a karşı çıkmak yerine buna izin verdiler."

Kıbrıs meselesi çözülmeden Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınmasının bugünkü sorunlara yol açtığının altını çizen Alman milletvekili, "Şimdi Kıbrıs'ın da veto yetkisi var. Bu yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. AB Kıbrıs meselesinde kilitlenmiş durumda. Gümrük Birliği konusunda da aynı sorun yaşanıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE 21. YÜZYILIN KİLİT STRATEJİK ORTAĞI"

Türkiye'nin Avrupa açısından ekonomik ve stratejik önemine değinen Krah, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Orta Asya pazarlarına erişim açısından önemli bir konumda olduğunu ifade eden Krah, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek verdi.

"Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ihtiyacı var. Bence bizim de buna ihtiyacımız var çünkü Orta Asya'daki gelişen pazarlara ihtiyacımız var."

Alman milletvekili, Türkiye'nin konumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye 21. yüzyılın kilit stratejik ortağıdır. Bunu sadece Türkiye'yi sevdiğim için söylemiyorum. Haritaya bakmanız yeterli. Türkiye'nin stratejik konumunu görürsünüz."

AVRUPA'NIN ENERJİ MERKEZİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Almanya'nın enerji krizinden çıkması için Türkiye ile yeni bir ortaklık kurulmasını isteyen Krah, Azerbaycan, Türkmenistan ve Katar'dan Avrupa'ya uzanabilecek doğal gaz hatlarına değindi:

"Türkiye ile bir enerji ortaklığı kurmak istiyorum. Baltık Denizi üzerinden geçen boru hattımı da istiyorum ancak Avrupa'nın enerji merkezi kesinlikle Türkiye'dir. Çünkü Türkiye üzerinden Azerbaycan'a, Türkmenistan'a ve diğer ülkelere uzanan boru hatlarına sahip olabiliriz."

Katar-Türkiye doğal gaz boru hattı projesini de desteklediğini söyleyen Krah, Almanya'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini yineledi:

"Rusya, LNG ve Azerbaycan, Türkmenistan ile Katar için bir merkez olarak Türkiye. Enerji sorununu çözme planım budur."

"BİRLİKTE SAVAŞTIK"

Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ilişkilere de değinen Krah, iki ülkenin Birinci Dünya Savaşı'na uzanan ortak geçmişini hatırlattı.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insanın yaşadığını söyleyen Krah, iki ülke arasında kurulacak güçlü bir stratejik ortaklığın bu topluluğun önemini artıracağını öne çıkardı:

"Türkiye ile Almanya arasında yüzyıllık bir ortaklık var. Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştık. Almanya'da 3 milyon Türk kökenli insanımız var. Stratejik bir ortaklığınız olduğunda bu insanlar çok ama çok önemli hale gelir. Bu, her iki tarafın da kazandığı bir durumdur."

ERDOĞAN'I TEK KELİMEYLE TANIMLADI: BİLGELİK

Öte yandan Krah, röportajda dünya liderlerini tek kelimeyle tanımlaması istendiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bilgelik" ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ı "Patron", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Kötü adam", Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "Rakip" olarak nitelendiren Krah, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ise "Baba" filmindeki Don Corleone karakterine benzetti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Savaşçı, ama kendisi için" diyen Krah, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i önce "Aptal" olarak tanımladı, ardından sözünü "Hayal kırıklığı" şeklinde düzelterek özür diledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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