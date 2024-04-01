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Alman ordusunda skandal! Yüzlerce çocuğu askere almışlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alman ordusunda skandal! Yüzlerce çocuğu askere almışlar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası askeri yatırımlarını artıran ve ordusunu güçlendirmeye odaklanan Almanya'da 2023 yılında silah altına alınan 18.802 kişinin 1996'sının reşit olmadığı ortaya çıktı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı Şubat 2022'den itibaren asker sayısını ve savunma harcamalarını artırma yoluna giden Almanya'nın reşit olmayan çocukları askere aldığının gündeme gelmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 

YAKLAŞIK 2 BİN ÇOCUK ASKERE ALINMIŞ

Zorunlu askerliği 2011 senesinde kaldıran Almanya, halihazırda 180 bin olan asker sayısını 2031 yılına kadar 205 bine çıkarmaya çalışıyor. Profesyonel askerlerin ve gönüllülerin görev yaptığı Alman ordusuna 2023 senesinde 18.802 yeni personel alındı. Ancak bu askerlerin 1996'sının çocuk olduğu ortaya çıktı.

ALMAN MEDYA SKANDALI AKLAMAYA ÇALIŞTI

Alman medyasında yer alan haberlerde 1996 kişinin reşit olmadığı için nöbet tutmadığı ve silahları yalnızca eğitim amaçlı kullandığı iddia edildi. Bu durum, Almanya'nın savaş suçu olan çocukların silah altına alınması suçunu işlemesinin Alman medyası tarafından aklanmak istendiği şeklinde yorumlandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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