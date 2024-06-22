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Alman polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alman polisinden Filistin&#039;e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'deki soykırımı protesto edildi. Yürüyüş düzenleyen kalabalığa sert müdahalede bulunan Alman polisi, çıkan arbede sonrasında bazı kişileri gözaltına aldı.

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırıma tepki göstermek için Almanya'nın başkenti Berlin’de toplanan kalabalık yürüyüş düzenledi. Alman polisi, çıkan arbede sonrasında bazı göstericileri gözaltına aldı.

Alman polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı - 1. Resim

ALMAN POLİSİNDEN FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE GÖZALTI

Eberswalder tramvay durağından "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla başlayan ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polisin göstericilerden bazılarını gözaltına alması nedeniyle arbede yaşandı.

Şişe ve plastik bardak fırlatılan polis göstericilere müdahalede bulundu.

Arbede esnasında fenalaşan bazı göstericiler için ambulans çağrıldı.

Alman polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı - 2. Resim

"İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR VE İSRAİL TERÖR DEVLETİ" SLOGANLARI ATILDI

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor", "İsrail terör devleti" şeklinde slogan attı.

Ayrıca, Berlin-Mitte'deki Alexa alışveriş merkezinde 60 kadar eylemci protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, göstericiler ellerinde poster ve pankartlarla alışveriş merkezi içinde oturarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Polisten yapılan açıklamada 11 göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Alman polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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