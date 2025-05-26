Alman vekillerden İsrail’e silah ambargosu çağrısı! "Soykırıma ortak olmayacağız"

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu milletvekilleri, Berlin’in İsrail’e yönelik silah ihracatını derhal durdurması için hükümete çağrıda bulundu.

Gazze'de 7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek soykırım başlatan Siyonist İsrail'e tepkiler büyüyor. Almanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bazı milletvekilleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Berlin’in Tel Aviv’e yaptığı silah ihracatının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

SPD'nin dış politika sözcüsü Adis Ahmetovic, Stern dergisine yaptığı açıklamada, “Alman silahları insani felaketleri yaymak ve uluslararası hukuku ihlal etmek için kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

"ALMANYA SAVAŞ SUÇLARINA ORTAK OLABİLİR"

Ahmetovic’in sözleri, SPD milletvekili Ralf Stegner tarafından da desteklendi. Stegner, "Filistinli sivil halk için insani felaket ve Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku ihlali derhal sona ermeli. Bu, Alman silahlarıyla uzatılmamalı" dedi.

Bir diğer SPD milletvekili Isabel Cademartori ise daha sert bir uyarıda bulundu: “Almanya, İsrail'e silah sağlayarak savaş suçlarına ortak olabilir. Bu durum Almanya'nın uluslararası mahkemeler tarafından yargılanmasına yol açabilir.” Cademartori, özellikle tank mühimmatı ve yedek parça gibi askeri sevkiyatların durdurulması gerektiğini iletti.

ALMANYA'DAN İSRAİL'E 31,9 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İZNİ

2025’in ilk çeyreğinde Alman hükümetinin verdiği silah ihracat izinlerinin toplam değeri 1,18 milyar avro oldu. İsrail, bu liste içinde 28 milyon avro (31,9 milyon dolar) ile 10. sırada yer aldı.

Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle İsrail’in güvenliğine özel bir sorumluluk taşıdığını sık sık dile getiriyor. Şansölye Friedrich Merz, bu durumu birçok kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 53.900’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanırken, uluslararası ateşkes çağrılarını reddetmeyi sürdürüyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli yerinden edildi, gıda ve tıbbi malzemeye erişim ciddi şekilde kısıtlandı.