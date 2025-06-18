Almanya Şansölyesi Merz itiraf etti! "İsrail hepimiz adına kirli işi yapıyor"

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını açıkça destekledi. G7 zirvesi için Kanada’da bulunan Merz, İsrail’in "hepimiz adına kirli işi yaptığını" ifade etti. Açıklamaya Rusya’dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Bu sözler bir Nazi torunundan geliyor” diyerek Merz’in aile geçmişine dikkat çekti.

Alman ZDF radyosuna verdiği röportajda konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına ilişkin, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” ifadesini kullandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun ve hükümetinin bu operasyonları gerçekleştirme cesaretine büyük saygı duyduğunu belirten Merz, İran’ı “bölgeyi terörle boğmakla” suçladı.

"MOLLA REJİMİ DÜNYAYA ÖLÜM VE YIKIM GETİRDİ"

Welt televizyonuna da konuşan Merz, İran’daki liderliğin, İsrail’in son saldırıları sonrası zayıfladığını savundu. İran rejiminin yıllardır bölgeye istikrarsızlık taşıdığını söyleyen Merz, “Bu terör, nükleer silahlarla daha da mümkün hale gelecekti” dedi.

"İRAN MÜZAKEREYE İSTEKLİ OLURSA ASKERİ MÜDAHALEYE GEREK KALMAZ'

Merz, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın müzakereler için halen diplomatik yardım sunmaya hazır olduğunu vurguladı. İran’ın uzlaşmaya açık davranması durumunda, daha fazla askeri müdahaleye ihtiyaç kalmayacağını savundu. Aksi halde, “İran’ın nükleer silah programının tamamen yok edilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

"REJİM SONA ERERSE İYİ OLUR"

DW’ye verdiği ayrı bir mülakatta, İran’da rejim değişikliğinden yana olduğunu da dile getiren Merz, mevcut hükümetin ülke üzerinde etkisinin kalmaması gerektiğini belirtti. Şansölye, rejim değişikliğinin her zaman istenen sonuçları vermediğini kabul etmekle birlikte, Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki yeni Suriye yönetimini “iyi bir örnek” olarak gösterdi.

RUSYA'DAN TEPKİ: NAZİ TORUNUNDAN GELİYOR

Merz’in açıklamalarına Rusya’dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Bu sözler bir Nazi torunundan geliyor” diyerek aile geçmişine dikkat çekti.

Zakharova, Merz’in dedesi Josef Paul Sauvigny’nin Nazi Partisi üyesi olduğunu, Üçüncü Reich döneminde belediye başkanlığı yaptığını ve Hitler ile Goebbels’in adlarını sokaklara verdiğini öne sürdü. Merz’in babası Joachim Merz’in ise Wehrmacht’ta Kızıl Ordu’ya karşı savaştığını iddia etti.