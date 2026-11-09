Almanya'nın Dortmund kentinde yeni açılan bir dönercinin 1 avroluk (yaklaşık 56,28 TL) kampanyası olaylara yol açtı. Ucuz döner almak isteyen yüzlerce kişi işletmenin önünde toplandı. Kalabalığın içinden polise taş, şişe ve havai fişek atılması üzerine bölgeye 100 kişilik çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Almanya'nın Dortmund kentinde bir dönercinin açılışa özel düzenlediği kampanya olaylı bitti. Dönerin 1 avroya (yaklaşık 56,28 TL) satılacağını duyan yüzlerce kişi pazar günü işletmenin önüne akın etti.

İnternet üzerinden duyurulan kampanyaya yoğun ilgi gösterilince işletmenin önünde büyük bir kalabalık oluştu. Güvenlik görevlileri durumu kontrol altına alamayınca işletme sahibi polisi aradı.

Almanya'da 56 TL'lik döner için helikopter havalandı! Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

POLİSE TAŞ, ŞİŞE VE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Polisin verdiği bilgiye göre başlangıçta yaklaşık 300 kişi indirimli döner almak için işletmenin çevresinde toplandı. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuk da bulunuyordu.

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında bazı kişiler taş, cam şişe, havai fişek, elektrikli scooter ve sandalye fırlattı. Atılan taşlar nedeniyle bir polis aracı hasar gördü.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Devriye ekiplerinin yanı sıra iki çevik kuvvet birliği ve bir polis helikopteri de operasyona katıldı. Çevik kuvvet ekiplerinde yaklaşık 100 polis görev aldı.

Almanya'da 56 TL'lik döner için helikopter havalandı! Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin bölgeden ayrılma uyarısına uymayan bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca bulundu.

Olaylarla ilgili kamu düzenini bozma, mala zarar verme ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alınırken olaylarda yaralanan olmadı.

Dortmund Polis Şefi Tim Frommeyer, polise saldıran kişilere tepki göstererek “Şiddet kullananlar, macera arayan gençler veya kışkırtıcılar değil, suçlulardır” dedi.

Almanyada 56 TLlik döner için helikopter havalandı! Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

IPHONE VE UMRE ÇEKİLİŞİ DE DUYURULMUŞTU

"Food Lover" isimli işletmenin açılışı öncesinde sosyal medyada geniş çaplı tanıtım yapıldığı öğrenildi.

Kendisini "Musti" olarak tanıtan bir kişi, açılış için 1 avroluk döner kampanyasının yanı sıra iPhone 18 Pro Max ve Umre çekilişi de duyurdu.

Ancak açılış günü yaşanan olayların ardından çekilişler iptal edildi.

İşletmeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, bugün ne Umre çekilişini yapıyoruz ne de iPhone çekilişini. Ortalık çok kaotik" dedi.

İŞLETME SAHİBİNE POLİS MASRAFLARI ÇIKARILABİLİR

İşletmecinin açıklamasına göre açılış alanındaki kalabalık 1.000 kişiyi aştı.

Polis, olaylara karışan kişileri belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca işletme sahibinin organizasyondan sorumlu tutulup tutulamayacağı ve polis operasyonunun masraflarını ödemek zorunda kalıp kalmayacağı da araştırılıyor.

İşletmeci ise yaşanan olayları onaylamadıklarını söyleyerek ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

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