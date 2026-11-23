Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki bir apartman dairesinde 5 kişi ölü bulundu. Çocukların okula gelmemesi üzerine harekete geçen ekipler, çok çocuklu bir ailenin yaşadığı dairede korkunç manzarayla karşılaştı. Alman polisi, olayda gaz sızıntısı ihtimali üzerinde dururken, soruşturma başlatıldı.

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Kehl kentinde, bir apartman dairesinde beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alman basınından SWR'nin aktardığına göre, cansız bedenler pazartesi günü Richard-Wagner-Strabe üzerindeki bir apartmanda bulundu.

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ÇOCUKLAR OKULA GİTMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yaşları 9 ile 13 arasında değişen çocukların okula gelmemesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Saat 11.45 sıralarında çok çocuklu bir ailenin yaşadığı daireye giden ekipler, içeride beş kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olaydan etkilenen başka kişilere de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

GAZ SIZINTISI MI?

Polis, dairede tehlikeli düzeyde gaz birikmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

FOCUS Online ve SWR'nin haberlerine göre, olay yerine ilk ulaşan ekipler gaz tehlikesi nedeniyle daireye giremedi ve itfaiyeden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde bir kurtarma helikopteri ve çocuk acil tıp doktoru da görev yaptı.

İtfaiye ekipleri apartmandaki diğer daireleri kontrol etti. Polis, kontrollerin ardından binada başka bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtfaiyenin daireyi güvenli ilan etmesinin ardından kriminal polis olay yerinde inceleme başlattı.

BILD'in aktardığı ilk bilgilere göre olayda suç şüphesi bulunmadığı değerlendiriliyor. Ancak beş kişinin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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