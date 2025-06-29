Almanya’da iflas tsunamisi! Son 10 yılın rekoru kırıldı: 11 bin 900 şirket battı

Avrupa’nın en büyük ekonomisinde alarm zilleri çalıyor. Son 10 yılın rekorunu kıran iflas dalgasıyla yılın ilk yarısında tam 11.900 şirket kapısına kilit vurdu. Creditreform’un raporuna göre iflaslardan 141 bin çalışan doğrudan etkilendi.

Almanya'da şirket iflasları yılın ilk yarısında son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 11 bin 900 şirket iflas ederken 141 bin çalışan etkilendi.

İFLASLAR YÜZDE 9,4 ARTTI

Ekonomi takip ajansı Creditreform'un raporuna göre, 2025'in ilk altı ayında Almanya'da yaklaşık 11 bin 900 şirket iflas etti.

Creditreform, iflaslardan etkilenen çalışan sayısının 141 bin olduğunu açıkladı.

"EKONOMİK VE YAPISAL KRİZ SÜRÜYOR"

Creditreform Baş Ekonomisti Patrik-Ludwig Hantzsch, "Bazı umut verici işaretlere rağmen Almanya derin bir ekonomik ve yapısal krizin pençesinde olmayı sürdürüyor. Şirketler zayıf talep, artan maliyetler ve sürüp giden belirsizlikle mücadele ediyor" dedi.

Hantzsch, iflas seviyesinin yüksek kalmasının zincirleme reaksiyonlara yol açabileceğini ve önümüzdeki altı ayda iflas sayısının artabileceğini ifade etti.

İKİ YILDIR SÜREN RESESYONUN ETKİSİ

Almanya ekonomisi son iki yıldır resesyonla mücadele ediyor.

2025'in ilk çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0,2 büyüme gösterdi ancak zayıf küresel talep ve ticaret politikalarındaki belirsizlik ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Ifo Ekonomi Enstitüsü'nün yeni bir anketine göre, Almanya'da ihracatçıların beklentileri bu ay düştü. ABD ile potansiyel bir ticaret savaşı ihtimali ihracat beklentilerini zayıflattı.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEMDE

2024 yılında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ikili ticaret hacmi 253 milyar euro seviyesindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, yılın başında tüm AB mallarına yüzde 20, çelik, alüminyum ve otomobillere ise yüzde 25 gümrük vergisi uyguladı. Avrupa Birliği'nin misilleme tehdidi sonrası çoğu vergi 90 gün süreyle askıya alındı ancak yüzde 10'luk temel tarife ve yüzde 25'lik hedefli vergiler yürürlükte kaldı.

Ifo Enstitüsü Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "ABD'nin gümrük vergisi tehditleri hala masada. AB ve ABD arasında bir anlaşmaya varılamadı" görüşünü dile getirdi.