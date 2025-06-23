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Avrupa'dan İran'la ilgili kritik Türkiye itirafı! "Onlar olmadan olmaz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa&#039;dan İran&#039;la ilgili kritik Türkiye itirafı! &quot;Onlar olmadan olmaz&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Zirvesi'nde İran konusu resmi gündemde olmasa da, Türkiye'nin de dahil olduğu kritik görüşmelerde ele alınacak. Almanya Şansölyesi Merz, Türkiye ile yaptığı görüşmeleri önemli bularak, kriz yönetimi konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Yetkili, Türkiye'nin bölgede mesaj iletebilen önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yabancı basın mensuplarına bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, zirvede İran konusunun gündemde olmadığını, ancak zirve kapsamında yapılacak görüşmelerde konu olacağını belirtti.

Avrupa'dan İran'la ilgili kritik Türkiye itirafı!

"TÜRKİYE'NİN ROLU ÖNEMLİ"

Alman tarafının bu konuda kimlerle görüşmeler yapacağının henüz belli olmadığını ifade eden yetkili, "Bunu, (Almanya, İngiltere, Fransa) E3 olarak tekrar ele almak istiyoruz. Elbette Amerikalılarla bu konuyu konuşma fırsatımız olacak" dedi.

Yetkili, konuyu ele alabilecek "önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların" da bulunduğunu vurgulayarak, "Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sadece aynı görüşte olanlarla değil, olaylara farklı bakış açısına sahip olanlarla da konuştuklarını ifade eden yetkili, "Şansölye (Friedrich Merz), son günlerde Umman, Katar ve Türkiye ile yaptığı görüşmeleri de önemli gördü. Bunların hepsi de mesaj iletebilecek ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'dan İran'la ilgili kritik Türkiye itirafı!

KRİZ YÖNETİMİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Merz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine de işaret eden yetkili, iki liderin "kriz yönetimi çalışmalarına ilişkin birbirlerini bilgilendirdiğini" aktardı.

Lahey'de önemli bir NATO Zirvesi'nin gerçekleştireceğini belirten yetkili, zirvede "İttifak güçlüdür" ve "İttifak birlik içindedir" sinyali vermeyi amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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