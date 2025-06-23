Tahran için acil tahliye uyarısı! İran'da askeri noktalara saldırı tehdidi

İsrail, İran'ın başkenti Tahran için acil tahliye uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamada İranlılara askeri ve güvenlik noktalarından uzak durulması gerektiği belirtildi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 10. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD'nin 3 nükleer tesisi bombalamasının ardından İsrail, İran'ın askeri ve güvenlik noktalarını hedef alıyor.

Son saldırıda bazı konutları, elektrik dağıtım binasını ve Evin Hapishanesi'ni bombalayan İsrail, Tahran için yeni 'tahliye' uyarısı yayımladı.

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İsrail güçleri tarafından Farsça yayımlanan mesajda askeri ve güvenlik noktaları hedef gösterildi.

İsrail sözcüsü Kamal Pinhassi, "Önümüzdeki günlerde, İsrail Tahran bölgesindeki askeri hedeflere saldırmaya devam edecek. Güvenliğiniz için sizden rejime ait silah üretim tesisleri, askeri merkezler ve güvenlik kurumlarından uzak durmanızı rica ediyoruz." dedi.

Öte yandan İsrail bugün Tahran'daki İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını bombalamıştı.