İsrail bir ülkeyi daha bombaladı!

İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’daki Hizbullah’a ait çok sayıda tesise yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İran’a yönelik yoğun saldırılar sürerken, Lübnan’ın güneyinde de İsrail’in yeni baskınları ve hava operasyonları devam ediyor.

Yerel kaynaklar, baskınların Azza ile Kafrwa kasabaları arasındaki vadi bölgesini hedef aldığını aktardı. Ayrıca Mahmudiya ile El-Aişiye arasındaki bölgelerde de İsrail saldırıları gerçekleşti.

BEYRUT ÜZERİNDE İSRAİL İHA'LARI ALÇAK UÇUŞ YAPTI

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi ile Lübnan’ın güneyindeki birçok noktada alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

CEZZİN BÖLGESİNDE KRİTİK HEDEFLER BOMBALANDI

Gün içinde İsrail savaş uçakları, Lübnan güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Tumat Niha Tepeleri’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonu ve cep telefonu operatörleri tarafından iletişim noktası olarak kullanılan bir verici binası vuruldu.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLALLERİ SÜRÜYOR

İsrail, 27 Kasım 2024’te Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen sık sık ihlallerde bulunuyor. Sınır hattındaki bazı beldelere kara saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, anlaşmadaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki askeri varlığını sürdürüyor.

İRAN'A YÖNELİK ŞİDDETLİ SALDIRILARLA BAŞLAYAN GENİŞ ÇATIŞMA

İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesislere ve ordunun üst düzey komutanlarına yönelik saldırıları, bölgedeki çatışmaları derinleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İRAN'DAN AĞIR CAN KAYBI AÇIKLAMASI

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430’a, yaralıların ise 3 bin 500’e ulaştığını açıkladı.