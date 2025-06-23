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MSB'den 'Körfez gerilimi' açıklaması: Türk unsurlarında olumsuz durum yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Körfez'deki ABD üslerine saldırısına ilişkin "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarında Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

MSB'den 'Körfez gerilimi' açıklaması: Türk unsurlarında olumsuz durum yok - 1. Resim

KÖRFEZ'DEKİ TÜRK UNSURLARININ DURUMU NASIL?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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