MSB'den 'Körfez gerilimi' açıklaması: Türk unsurlarında olumsuz durum yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 23 Haziran 2025 21:20 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 21:52 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Körfez'deki ABD üslerine saldırısına ilişkin "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarında Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. İlgili Haber İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi? MSB'den açıklama geldi KÖRFEZ'DEKİ TÜRK UNSURLARININ DURUMU NASIL? Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı. İlgili Haber İran'dan Orta Doğu'da ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru