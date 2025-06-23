İran'dan ABD'nin kalbine vuruş! El Udeyd Üssü neden bu kadar kritik?

Katar'ın El Udeyd Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik gücünün kalbi haline geldi. İran'a sadece 190 km mesafedeki bu stratejik üs, bölgedeki tüm krizlerde kilit rol oynuyor. Milyarlık yatırımlarla modernize edilen üs, ABD'nin bölgedeki varlığının simgesi oldu.

ABD'nin, İran'ın 3 nükleer tesisini vurmasının ardından İran'dan beklenen misilleme geldi. İran ABD’nin Katar'da bulunan Orta Doğu’daki en büyük hava üssü olan El-Udeyd Üssü'ne 6 füze ile saldırı düzenledi.

Katar, İran’a yalnızca 190 kilometre mesafede ve Basra Körfezi’ne doğrudan kıyısı bulunan stratejik bir konuma sahip.

Bu coğrafi avantaj, Katar’ı yalnızca İran değil, aynı zamanda Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan gibi çatışma bölgelerine yönelik hızlı askeri ve diplomatik müdahaleler için doğal bir ileri karakol haline getiriyor.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ SİMGESİ

Aynı zamanda, Körfez’deki petrol ticaret rotalarına ve Hürmüz Boğazı’na yakınlığı sayesinde küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir rol üstleniyor.

Bu stratejik denklemin merkezinde ise El Udeyd Hava Üssü yer alıyor. Orta Doğu’daki en büyük Amerikan askeri hava üssü olarak kabul edilen El Udeyd, 10 binden fazla Amerikan ve koalisyon askerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Üssün uzun pistleri, ağır bombardıman uçakları (B-52, B-1) ve yüksek irtifa keşif uçaklarının iniş-kalkışına olanak tanıyor.

KATAR MİLYARLARCA DOLAR HARCADI

El Udeyd, sadece bir askeri üs değil, aynı zamanda ABD’nin bölgedeki askeri varlığının, istihbarat operasyonlarının ve lojistik ağlarının kilit noktası olarak öne çıkıyor.

Katar hükümeti, son yıllarda El Udeyd Hava Üssü’nün modernizasyonu ve genişletilmesi için milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptı. Bu adım, Doha ile Washington arasındaki askeri iş birliğini derinleştirirken, iki ülkenin müttefiklik bağlarını da pekiştirdi.

Ayrıca, Katar’da diğer Körfez ülkelerine kıyasla ABD karşıtı kamuoyu baskısının oldukça sınırlı olması, bu iş birliğinin istikrarla sürdürülmesini kolaylaştırıyor.

İRAN'DAN STRATEJİK SEÇİM

Bugün geldiğimiz noktada, El Udeyd Üssü yalnızca bir askeri tesis değil; aynı zamanda Amerika’nın Orta Doğu’daki askeri, lojistik ve diplomatik faaliyetlerinin beyni konumunda. İran’ın ABD’ye yönelik ilk misillemesini bu üssü hedef alarak yapması, sadece askeri değil, sembolik bir tercih olarak da dikkat çekiyor.

Tahran böylece, bölgedeki en stratejik noktalardan birini seçerek Washington’a doğrudan ve güçlü bir mesaj göndermiş oldu.

2003'TEN BERİ İLK KEZ TRUMP GİTTİ

Orta Doğu'ya geçen ay düzenlediği gezisi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mayıs'ta El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etmişti.

Bu ziyaretiyle Trump, 2003'ten beri bu üssü ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Trump, üsteki askerlere hitaben konuşmasında, "Amerika'yı güvende, güçlü ve özgür tutan insanlara selam durmadan Körfez'e yapılan hiçbir ziyaret tamamlanmış sayılmaz" demişti.

ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filoları bulunduğu tahmin ediliyor.