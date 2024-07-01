Almanya'da şoke eden anlar! Alman vekil Stefan Hrdy göstericinin bacağını ısırdı

Aşırı sağın yükseldiği Almanya'da Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen AfD'nin kongresinde ortalık savaş alanına döndü. AfD vekillerinden Stefan Hrdy'nin yolu protestocular tarafından kesildi. Çıkan kargaşada, Hrdy'nin kafasına tekme atılırken Alman vekil tekme atan kişinin bacağından yakalayarak defalarca kez ısırdı.

Aşırı sağın yükselişe girdiği Almanya'da Neo-Nazi fikirlerinin en önemli destekçilerinden aynı zamanda Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla da bilenen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin iki günlük kongre açılışı kaosa neden oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yeni bir grup oluşturmak için aşırı milliyetçi partilerin ve Rusya yanlısı bağımsız milletvekillerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Bulgar, Slovak ve daha birçok milletvekili teklifin cazibesine kapılmış durumda. Almanya'nın dışında Fransa ve Belçika'da da aşırı sağ son seçimlerde büyük fark attı.

STEFAN HRDY GÖSTERİCİLERİN ÖNERİSİNE SİNİRLENDİ

Alman basınında çıkan haberlerde ise dün on binlerce Alman vatandaşının aşırı sağı protesto ettiği ifade edildi. AFD'nin vekillerinden Stefan Hrdy ise dün programı kapsamında sahaya inerken yolu protestocular tarafından kesildi. Protestocular Hrdy'e alternatif bir yol bulmasını talep etti ancak bu öneriyi sinirlenen Hrdy aracından inerek protestocularla kavga etmeye hatta fiziksel olarak müdahale etmeye başladı.

50 BİN KİŞİLİK PROTESTO

67 yaşındaki Hrdy kısa süre sonra yere düşerken bir protestocuyu bacağından yakaladı ve ısırdı. O anları anlatan Hrdy Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Birisi baldırıma arkadan tekme attı, düştüm ve üç veya dört kişi üzerime çıktı" dedi ve ekledi:

Öte yandan eylemcilerin protestosu AfD'nin yükselişine öfkesini ifade etmek isteyen yaklaşık 50.000 kişinin Essen genelinde katıldığı çok sayıda protestodan biriydi. AfD, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği seçim sonuçlarının ardından parlamento seçimlerinde ikinci oldu. AfD, göç konusundaki katı görüşleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor, liderleri ise bu iddiaları reddediyor.