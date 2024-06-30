5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Kayseri'de tansiyon yükseldi, kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası tansiyonu yükseltti. Danişmentgazi Mahallesi sakinleri, olay sonrası öfkeden deliye döndü. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Öfkeli kalabalık araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. Polis ekipleri müdahale ediyor.

Canlı Anlatım Özeti EMNİYETTEN "EVLERİNİZE DÖNÜN UYARISI"

TACİZ SKANDALINA MHP'DEN TEPKİ

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: ŞAHIS GÖZALTINDA

POLİS KALABALIĞI UYARDI, TOMALAR MÜDAHALE ETTİ

ÖFKELİ KALABALIK TAŞKINLIK ÇIKARDI

01.07.2024 00:27

EMNİYETTEN "EVLERİNİZE DÖNÜN UYARISI"

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, öfkeli kalabalığı evlerine dönmesi yönünde uyardı. Gerekenin yapılacağı konusunda söz veren Aydın açıklamasında, şunları söyledi:

"Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum."

01.07.2024 00:10

TACİZ SKANDALINA MHP'DEN TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de 6 yaşındaki bir çocuğa Suriye uyruklu şahsın tacizde bulunduğu iddiasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdemir, "Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." dedi.

30.06.2024 23:50

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: ŞAHIS GÖZALTINDA

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

30.06.2024 23:30

POLİS KALABALIĞI UYARDI, TOMALAR MÜDAHALE ETTİ

Polis kalabalığı dağılması konusunda uyardı. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

30.06.2024 23:10

ÖFKELİ KALABALIK TAŞKINLIK ÇIKARDI

Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

30.06.2024 23:00

KAYSERİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI GERGİNLİĞİ

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.

Yer: Kayseri: