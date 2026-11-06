MHK tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı: Rakip güvenliğini tehlikeye atıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, ekim ayında oynanan Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun ağzını kapatarak Roland Sallai'ye tepkisi, Adem Arous'un Dusan Vlahovic'e sert hareketi ve Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü de değerlendirilen pozisyonlar arasında yer aldı.

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MHK, Trendyol Süper Lig'de ekim ayında oynanan müsabakalardan seçilen pozisyonlara ilişkin Başkan Anthony Taylor tarafından REPU (Hakem Eğitim ve Performans Birimi) kapsamında hazırlanan "Hakem Kararları Analizi"ni paylaştı. Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı videolu analiz, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

MHK Başkanı Anthony Taylor

GALATASARAY 3-1 KASIMPAŞA

Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

"Kasımpaşalı oyuncu ceza sahasına doğru ilerlerken Galatasaraylı oyuncunun faulüne maruz kalıyor. Pozisyon değerlendirilirken kaleye olan mesafe, oyunun yönü, topun kontrolü ve diğer oyuncuların konumları dikkate alınıyor. Kasımpaşalı oyuncunun faul yapılmasaydı topun kontrolünü koruyarak kaleye şut çekebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle müdahale, bariz gol şansının engellenmesi olarak kabul ediliyor."

- Beklenen karar: Kasımpaşa lehine serbest vuruş ve Galatasaraylı oyuncuya kırmızı kart.

- "Hakemin verdiği karar doğru."

Lucas Torreira'nın pozisyonu

BEŞİKTAŞ 2-1 KOCAELİSPOR

Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyon:

"Pozisyon değerlendirilirken her iki oyuncunun hareketleri ve niyetleri dikkate alınmalı. Kocaelisporlu 26 numaralı oyuncunun amacı kaleye şut çekmek, Beşiktaş kalecisinin amacı ise şutu kurtarmak ve kaleci bunu başarıyor. İki oyuncu da birbirine doğru hareket ettiği için hızlarından kaynaklanan temas kaçınılmaz hâle geliyor. Kalecinin elleri ile hücum oyuncusunun sağ ayağı arasındaki temas hafif ve kısa süreli. Bu temasın oyuncunun oyuna devam etme becerisi üzerindeki etkisi çok düşük olduğundan herhangi bir faul söz konusu değil."

- Beklenen karar: Devam, penaltı yok.

- "Hakemin verdiği karar doğru."

Dusan Vlahovic'e yapılan müdahale:

"İki oyuncu ceza sahasına doğru hareket ederken Kocaelisporlu oyuncu, sol koluyla rakibinin göğüs ve boyun bölgesine müdahalede bulunuyor. Pozisyonun toptan uzakta gerçekleşmesi nedeniyle hakemin bu müdahaleyi tespit etmesi oldukça zor. VAR incelemesinde müdahalenin ceza sahası dışında gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle pozisyon penaltı olarak değerlendirilemez. Oyuncuların yüksek hızla hareket etmesi nedeniyle oluşan temas, aşırı güç veya acımasızlık içermiyor. Dolayısıyla kırmızı kart gerektirmiyor. Ancak müdahale kontrolsüz olduğu için sarı kart verilmesi gerekiyor."

- Beklenen karar: Beşiktaş lehine serbest vuruş ve Kocaelisporlu oyuncuya sarı kart.

- "Hakemin verdiği karar yanlış."

Dusan Vlahovic'e yapılan müdahale

FENERBAHÇE 3-0 ALANYASPOR

Fenerbahçe'nin iptal edilen golü:

"VAR protokolüne göre, bir golün oluşum sürecinde hücum eden takımın gerçekleştirdiği muhtemel ihlaller incelenmelidir. Pozisyonda Fenerbahçeli oyuncunun muhtemel faulü gerçekleştiğinde top hâlâ Alanyaspor'un kontrolünde bulunuyor. Alanyasporlu oyuncu daha sonra topu takım arkadaşına aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla Alanyaspor, söz konusu müdahale nedeniyle topun kontrolünü kaybetmiyor. Ayrıca müdahaleye maruz kalan Alanyasporlu oyuncu yeniden oyuna katılarak savunmadaki pozisyonunu alabiliyor. Tüm bu faktörler değerlendirildiğinde, muhtemel faulün golle sonuçlanan atağın başlangıç aşamasında gerçekleşmediği sonucuna varılıyor."

- Beklenen karar: Gol geçerli, VAR müdahalesi olmamalı.

- "Hakemin golü iptal etme kararı yanlış."

Fenerbahçe'nin iptal edilen golü

GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE

Kerem Aktürkoğlu'nun ağzını kapatarak Roland Sallai'ye konuştuğu pozisyon:

"2026-2027 sezonunun başında Oyun Kuralları'nda yapılan değişiklikle, rakibiyle konuşurken ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart gösterilmesi seçeneği getirildi. Ancak UEFA, 2 Temmuz 2026'da yayımladığı hakem talimatlarında, bu hareket nedeniyle otomatik kırmızı kart uygulamayacağını açıkladı. Bu karar, TFF'nin sezon öncesi medya bilgilendirme toplantısında da paylaşıldı. Hakemler, konuşurken ağzını kapatan oyuncuların hareketini sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirip sarı kart gösterebilir. Ancak kırmızı kart verilebilmesi için hakaret içeren veya ırkçı bir davranışın açıkça kanıtlanması gerekiyor. Söz konusu pozisyonda kırmızı kart gerektiren herhangi bir durum bulunmuyor."

- Beklenen karar: Kırmızı kart yok.

- Hakemin verdiği karar doğru."

Kerem Aktürkoğlu'nun hareketi

Aleksey Batrakov'un penaltı beklediği pozisyon:

"Fenerbahçeli 6 numaralı oyuncunun rakibiyle girdiği mücadelede, temasın şiddeti ve hücum oyuncusu üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. Oyuncular arasında temas yaşanması, otomatik olarak faul yapıldığı anlamına gelmez. Bu pozisyonda yalnızca hafif bir temas gerçekleşiyor ve bu temasın hücum oyuncusu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Galatasaraylı 83 numaralı oyuncunun ise temasın şiddetini açıkça abartarak kendisini kolayca yere bıraktığı değerlendiriliyor."

- Beklenen karar: Devam, penaltı yok.

- "Hakemin verdiği karar doğru."

Aleksey Batrakov'un pozisyonu

KASIMPAŞA 2-2 BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa'nın kırmızı kart beklediği pozisyon:

"Pozisyonda değerlendirilmesi gereken iki unsur bulunuyor: Beşiktaşlı oyuncunun faul yapıp yapmadığı ve muhtemel müdahalenin bariz gol şansını engelleyip engellemediği. Beşiktaşlı 12 numaralı oyuncu, sol kolunu rakibinin sağ omzuna koyuyor. Ancak bu hareket sırasında herhangi bir itme veya çekme ihlali gerçekleşmiyor. Temas hafif ve hücum oyuncusunun kendisini abartılı şekilde yere bırakmasına neden olacak şiddette değil. Ayrıca oyunun hızı ve kalecinin avantajlı konumu dikkate alındığında, Kasımpaşalı oyuncunun topun kontrolünü sağlayıp sağlayamayacağı konusunda ciddi şüpheler bulunuyor. Pozisyonda herhangi bir faul gerçekleşmediği için bariz gol şansının engellenmesi de söz konusu değil."

- Beklenen karar: Devam, faul ve kırmızı kart yok.

- Hakemin verdiği karar doğru."

Emmanuel Agbodou'nun pozisyonu

Kasımpaşa'nın iptal edilen golü:

"Korner sırasında Kasımpaşalı 2 numaralı oyuncu ile Beşiktaşlı 6 numaralı oyuncu arasında fiziksel temas yaşanıyor. Her iki oyuncu da bu temastan sorumlu olduğu ve müdahale savunma oyuncusunun topa oynama imkânını etkilemediği için oyunun devam etmesi gerekiyor. Bu pozisyonda hakemin, top kaleye girene kadar düdüğünü geciktirmesi ve VAR'ın pozisyonu incelemesine fırsat tanıması bekleniyor."

- Beklenen karar: Gol geçerli, faul yok.

-"Hakemin golü iptal etme kararı yanlış."

Amir Murillo'nun kırmızı kart görmesi gereken pozisyon:

"Kasımpaşalı 45 numaralı oyuncunun faulünün ardından iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşanıyor ve Beşiktaşlı 62 numaralı oyuncu yerde kalıyor. Beşiktaşlı oyuncu, doğal hareketinin bir parçası olarak bacaklarını yerden kaldırıyor. Ancak ardından sol bacağıyla ilave bir hareket yaparak kramponunun tabanını rakibinin kasık bölgesine temas ettiriyor. Bu hareket aşırı güç içeriyor ve rakibinin güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet etmesi gerekiyor."

- Beklenen karar: Şiddetli hareket nedeniyle Beşiktaşlı oyuncuya kırmızı kart.

- "Hakemin verdiği karar yanlış."

Amir Murillo'nun pozisyonu

Adem Arous'un kırmızı kart görmesi gereken pozisyon:

"Kasımpaşalı 4 numaralı oyuncu ile Beşiktaşlı 28 numaralı oyuncu hava topu mücadelesinin ardından yere düşüyor. Pozisyonun başlangıcında Kasımpaşalı oyuncu, rakibinin sağ kolunu tutmaya çalışıyor. Ancak mücadelenin devamında Kasımpaşalı oyuncu, açık eliyle Beşiktaşlı oyuncunun yüzüne vuruyor. Bu hareket topa yönelik bir mücadele sırasında gerçekleşmiyor ve rakibin baş bölgesine hafif düzeyin üzerinde bir kuvvet uygulanıyor. Bu nedenle müdahale şiddetli hareket olarak değerlendiriliyor ve VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet etmesi gerekiyor."

- Beklenen karar: Şiddetli hareket nedeniyle Kasımpaşalı oyuncuya kırmızı kart.

- "Hakemin verdiği karar yanlış."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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