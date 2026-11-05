MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde yapılacak 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray (25 puan) ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler (23 puan) arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan