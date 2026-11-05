MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde yapılacak 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray (25 puan) ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler (23 puan) arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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