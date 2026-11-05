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MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu

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MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu
Başlık ResmiMHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 11'inci hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'de 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde yapılacak 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray (25 puan) ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler (23 puan) arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler
Başlık ResmiHalil Umut Meler

6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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