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Spor

Galatasaray'da Amedspor planı belirlendi: Okan Buruk ilk 11 kararını verdi

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Galatasaray'da Amedspor planı belirlendi: Okan Buruk ilk 11 kararını verdi
Başlık ResmiGalatasaray'da Amedspor planı belirlendi: Okan Buruk ilk 11 kararını verdi

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak 11'inci hafta müsabakasında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 deviren Galatasaray, gözünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek, milli maç arasına moralli girmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

ABDÜLKERİM'İN YERİNE SINGO

Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı Galatasaray’da savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs görev yapacak. Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper tandemi Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'dan oluşacak.

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Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

SAĞDA YUNUS, SOLDA LEAO

Sarı-kırmızılılarda hücum hattının sağında Yunus Akgün'ün, solunda Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'nun şans bulması bekleniyor. Galatasaray'da ileri uçta Victor Osimhen yer alacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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