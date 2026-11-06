Seçil Erzan hakkında yeni mütalaa: İstenen ceza belli oldu

İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülen yüksek karlı fon davasında bankacı Seçil Erzan hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık, Erzan için 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

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Teknik Direktör Fatih Terim'i referans göstererek yüksek kârlı fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında olduğu birçok ismi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka şube müdürü Seçil Erzan, geçen yıl aralık ayında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı! Bankacı Seçil Erzan davası istinaftan döndü

Cezası eylül ayında istinaf mahkemesi tarafından bozulan Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya sanık Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SEÇİL ERZAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Savcılık tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada suçlamalar ve istenen cezalar netleşti. Buna göre; Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ise "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından yargılanması istendi.

Savcılık mütalaasında, Erzan'ın toplamda 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca davada yer alan diğer 5 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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