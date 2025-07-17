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Almanya’daki savunma fuarında Türkiye fırtınası! Roketsan’ın yeni silahı ilk kez tanıtıldı

Kaynak: Dış Haberler
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Almanya’daki savunma fuarında Türkiye fırtınası! Roketsan’ın yeni silahı ilk kez tanıtıldı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye'nin lazer güdümlü mikro füzesi Mete, Almanya’da düzenlenen LANDEURO 2025’te ilk kez GÖKALP İHA üzerinde entegre halde tanıtıldı.

Almanya’nın Wiesbaden kentinde 16 Temmuz’da başlayan LANDEURO 2025 savunma fuarında, Roketsan’ın geliştirdiği lazer güdümlü mini füze Mete, Türk yapımı GÖKALP insansız hava aracı üzerine entegre edilmiş şekilde ilk kez sahneye çıktı.

Army Recognition tarafından da detaylı şekilde yer verilen tanıtımda, Mete füzesinin GÖKALP ile gösterdiği uyum, kompakt mühimmatlarla yüksek hassasiyete dayalı İHA saldırılarının geleceğini şekillendirecek bir örnek olarak değerlendirildi.

Almanya’daki savunma fuarında Türkiye fırtınası! Roketsan’ın yeni silahı ilk kez tanıtıldı - 1. Resim

3 KİLOLUK GÜÇ: MİKRO FÜZE, MAKSİMUM ETKİ

Roketsan’ın Mete füzesi, yalnızca 3 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1 kilometrelik etkili menzile sahip. Bu hafif yapı, onu özellikle küçük İHA’lar ve insansız kara sistemleri için uygun hale getiriyor. Lazer güdümlü özelliği sayesinde nokta atışı yapabilen füze, ikincil hasarı en aza indirmesiyle de dikkat çekiyor.

Mete, MAM-C, MAM-L ve MAM-T gibi daha büyük mühimmatlarla operasyonel başarı sağlayan Türk İHA mühimmat serisinin doğal bir evrimini temsil ediyor.

Uyarlanabilir fırlatma modülü sayesinde, farklı platformlara entegre edilebiliyor. Bu da onu karmaşık şehir içi operasyonlarda veya sınırlı hava sahalarında görev yapan birlikler için ideal hale getiriyor.

GÖKALP VE METE UYUMU: YENİ NESİL TAKTİK DOKTRİN!

LANDEURO 2025’te sergilenen kombinasyon, Türkiye’nin İHA savaş doktrininde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Daha küçük ve ekonomik İHA’ların bile lazer güdümlü mühimmatlarla donatılabilmesi, özel kuvvetler ve istihbarat temelli operasyonlarda cerrahi hassasiyetle vurma imkânı sunuyor. Bu gelişme, Ankara’nın yerli üretim ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle birebir örtüşüyor.

İHRACAT POTANSİYELİ: YENİ PAZARLAR KAPIDA

Roketsan, daha önce Bayraktar İHA’lar üzerinden birçok ülkeye MAM serisi mühimmat ihracatı gerçekleştirmişti. Mete’nin LANDEURO’daki tanıtımı, küresel savunma pazarında mikro mühimmata artan ilgiyi arkasına alarak benzer bir ihracat ivmesi yakalayabilir. Şirketin açıklamasına göre, Mete seri üretime hazır durumda.

Kaynak: Dış Haberler

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