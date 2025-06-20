Almanya'dan kritik hamle: 64 vatandaşını askeri uçaklarla İsrail'den çıkardı

Almanya, Orta Doğu’daki güvenlik durumu nedeniyle İsrail'de bulunan 64 vatandaşını iki A400M tipi askeri nakliye uçağıyla tahliye etti. Almanya Savunma Bakanlığı, bu operasyonun Federal Meclis onayını gerektiren bir askeri tahliye değil, insani amaçlı bir tahliye olduğunu açıkladı.

Almanya’nın, İsrail’de bulunan 64 vatandaşını iki A400M tipi nakliye uçağıyla tahliye ettiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Alman ordusu ile Dışişleri Bakanlığının bir grup Alman vatandaşını İsrail'den uçakla çıkardığı belirtildi.

ASKERİ NAKLİYE UÇAKLARIYLA TAHLİYE

Toplam 64 Alman vatandaşının, iki adet A400M askeri nakliye uçağıyla Almanya’ya dönüş yolunda olduğu ifade edilen açıklamada, bunun Federal Meclis’in onay vermesi gereken bir “askeri tahliye operasyonu olmadığı” aktarıldı. Açıklamada, İsrail makamları ile yakın koordinasyon içinde kısa sürede organize edilen uçuşların öncelikle çocuklu ailelere ve diğer hassas durumdaki kişilere yönelik olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının son iki gün içinde, iki özel uçuşla toplam 345 kişinin Ürdün'ün başkenti Amman üzerinden Almanya’ya gelmesini sağladığı anımsatılan açıklamada, yarın da Amman’dan Almanya’ya bir özel uçuşun gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.