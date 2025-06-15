Almanya'dan yardım dilendiler! İsrail yanıyor

İsrail'de alevler kontrolden çıkarken, Tel Aviv yönetimi Almanya'nın kapısını çaldı. Başbakan Friedrich Merz, İsrail’in acil olarak yangın söndürme malzemesi talebinde bulunduğunu açıkladı. "İsrail bizden yangın söndürme malzemeleri sağlamamızı istedi. Bunu da derhal yerine getireceğiz." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in talebi üzerine bu ülkeye acil olarak yangın söndürme malzemeleri gönderileceğini duyurdu. Merz, Kanada’daki G7 zirvesine gitmeden önce Berlin'deki havalimanında yaptığı açıklamada, "İsrail bizden yangın söndürme malzemeleri sağlamamızı istedi. Bunu da derhal yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İran'dan balistik füze saldırısı! İsrail'de sirenler çaldı

"İRAN, NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAMALI"

Açıklamasında İran’ın nükleer faaliyetlerine de değinen Merz, bu programın İsrail için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Merz, "İran nükleer silah geliştirmemeli ve sahip olmamalı. Bu, İsrail, Orta Doğu ve uluslararası toplumun tamamı için bir tehdit oluşturur." dedi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Tüm diplomatik çabalara rağmen İran'ın nükleer programından vazgeçmediğini dile getiren Merz, "İsrail, varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.

TAHRAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI: BOMBALAMALARI DURDURUN

Başbakan Merz, İran yönetiminden İsrail’deki sivil hedeflerin bombalanmasına son vermesini istedi. Merz, ayrıca bölgedeki diğer ülkelerin çatışmanın içine çekilmemesi gerektiğini belirterek, "Diğer ülkeler savaş alanı haline gelmemeli." dedi.